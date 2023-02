Dany Marchand : « On veut brasser la sauce »

Pour Dany Marchand, président de l’organisation, un changement à la tête du département hockey s’imposait afin de donner un nouveau souffle à l’équipe.

Amorçant un douloureux processus de reconstruction, les Foreurs connaissent leur sixième saison perdante en sept ans depuis l’embauche de Pascal Daoust, en juillet 2016, et occupent le dernier rang de l’association Ouest de la LHJMQ. Ils sont aussi menacés de rater les prochaines séries éliminatoires.

De plus, Dany Marchand a lui-même fait remarquer que la formation valdorienne est 17e parmi les 18 équipes du circuit Courteau au niveau de la fiche victoires-défaites depuis sept ans.

« Les résultats, ça ne ment pas, ce qui nous a convaincus que ça prenait un changement. Clairement, les résultats n’étaient pas acceptables, peu importe les raisons. » — Une citation de Dany Marchand, président des Foreurs

On tourne la page, on a Maxime Desruisseaux qui est là comme directeur-gérant par intérim et on va évaluer ce qui va se passer dans les prochaines semaines. À partir de là, on a hâte de retrouver nos lettres de noblesse pour redevenir une organisation de premier plan au niveau du hockey , a poursuivi Marchand.

La haute direction des Foreurs analysera si Desruisseaux et le personnel hockey peuvent faire tourner le vent avant de déterminer la suite des choses. Rappelons que Desruisseaux, qui complète sa deuxième campagne derrière le banc de la formation valdorienne, a vu son contrat prolongé jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 l’été dernier.

On souhaite changer la façon dont on recrute et dont on entoure nos joueurs, on veut brasser la sauce, a lancé Dany Marchand. Nous allons donc laisser à Maxime le temps d’évaluer la situation et de nous présenter un plan , a-t-il ajouté en précisant que les actionnaires de l’équipe n’avaient pas amorcé de processus de recherche pour dénicher un nouveau directeur-gérant.

Les Foreurs ne gagnent pas souvent depuis le départ d'Alexandre Doucet, échangé dans le cadre de la reconstruction de l'équipe. (Photo d'archives) Photo : Dany Germain photographe

Un défi stimulant

Intérim ou non, Maxime Desruisseaux devient le neuvième directeur-gérant dans les 30 ans d’histoire des Foreurs. Il dit accepter ce défi avec enthousiasme. C’est une très belle opportunité, un super beau défi. Des chances comme celle-là, ça ne passe pas tous les jours. C'est stimulant , a-t-il réagi.

Desruisseaux, qui était assistant-entraîneur chez les Tigres de Victoriaville en 2021 quand ils ont battu les Foreurs en série finale de la Coupe du Président, a d’ailleurs l'intention de démontrer qu'il a ce qu'il faut pour obtenir le poste de directeur-gérant sur une base officielle.

J'ai des idées en tête, je vais mettre ça en place. Je crois en certaines choses que j’ai vécues dans le passé, je crois au repêchage. Je vais présenter un beau plan de match au conseil d’administration et j’espère qu'ils vont l'acheter. Je crois avoir de bonnes idées qui vont plaire à l’organisation , a-t-il affirmé.

Selon Dany Marchand, il est clair que les victoires devront être au rendez-vous pour regagner le cœur des partisans et les ramener en plus grand nombre au Centre Agnico Eagle.