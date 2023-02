Convoi des camionneurs à Ottawa : des recommandations de la VG de la ville bien reçues

Les rapports et recommandations sur la gestion du convoi des camionneurs présentés par la vérificatrice générale (VG) de la ville d’Ottawa sont accueillis positivement par les différentes autorités de la municipalité.

Deux des trois rapports de la VG rendus publics mercredi ont été présentés au chef du Service de police d’Ottawa (SPO), Eric Stubbs, et à la présidente de la Commission de services policiers d’Ottawa, Suzanne Valiquet, jeudi après-midi.

Dans ses rapports, la vérificatrice générale, Nathalie Gougeon, avait entre autres souligné le manque de communication entre la police et la Ville. Mme Gougeon a constaté notamment que certaines informations avaient été retenues par la police alors que celles-ci auraient pu aider la Ville à agir plus efficacement.

La vérificatrice générale d'Ottawa, Nathalie Gougeon. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : CRDI / Michelle Valberg

Dans les jours qui ont précédé l’arrivée du convoi, les directions générales de la Ville ont reçu très peu d’information privilégiée de la part du SPO , et les plans étaient informels et ont été modifiés en raison du caractère fluctuant de la situation , a indiqué la VG dans l’un de ses rapports.

La Commission de services policiers d’Ottawa a aussi été visée par la VG de la ville qui a souligné dans son rapport que la Commission n’a pas clairement compris son rôle dans un grand événement . Selon Mme Gougeon, les membres de la commission n'ont pas obtenu toutes les informations de la part de la police et a également enfreint certaines règles.

Face à ces conclusions, la vérificatrice générale a émis 11 recommandations à la Commission de services policiers d'Ottawa et 4 au service de police de la ville.

Accueil favorable

Ces recommandations ont été bien reçues par le chef du SPO et la présidente de la Commission de services policiers d’Ottawa.

Le chef de la police d'Ottawa, Eric Stubbs a souligné sa volonté de suivre les recommandations de la VG.

Les recommandations dirigées vers le SPO sont concentrées sur quelques thèmes, la communication, la collaboration et le partage de l'information et je vais dire très franchement que ces recommandations sont très faciles pour moi à accepter et à adopter , a dit le chef Stubbs lors de la présentation du rapport, jeudi.

Rappelons que ce dernier a été nommé plusieurs mois après la démission du chef de police d’Ottawa, Peter Sloly, à la suite du chaos lié au convoi.

Eric Stubbs a été nommé chef du Service de police d'Ottawa (SPO) en octobre 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Le chef du SPO a d’ailleurs souligné que ces recommandations ont déjà été mises en place lors de la fin de semaine marquant le premier anniversaire du convoi de camionneurs, à la fin du mois de janvier dernier.

Je pense que nos actions, il y a quelques semaines, pendant le week-end des 28 et 29 janvier, sont un excellent exemple de la manière dont la plupart de ces recommandations ont été appliquées.

Prochaines étapes

La VG de le ville d'Ottawa, qui a concentré son audit aux actions de la police et de la municipalité en raison de l’enquête fédérale du commissaire Paul Rouleau qui couvre plus large, s’est dite disposée à poursuivre son travail. Alors que le rapport Rouleau devrait être rendu public d'ici le 20 février, Nathalie Gougeon a révélé dans un point de presse, jeudi, qu’elle pourrait poursuivre son enquête à certaines conditions.

Si on n'a pas des réponses à des questions clés notamment au sujet de la planification [...], je crois que mon bureau sera en position de faire plus de travail , a affirmé la VG. Il faut que je prenne aussi en considération les ressources de mon bureau.

La VG d’Ottawa présentera prochainement son troisième rapport et 20 recommandations au conseil municipal.