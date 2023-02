Une formation en cuisine rémunérée à 100 % pour répondre aux besoins des restaurateurs

Caroline Asselin s'emballe lorsqu’elle nous explique les détails du nouveau programme. Elle est directrice adjointe à l’école d’hôtellerie Fierbourg et considère ce projet comme l’un de ses bébés .

Le milieu de la restauration a changé, donc on s'est assuré, lors du développement de notre programme, de travailler avec des gens du milieu de la restauration, pour pouvoir vraiment répondre à leurs besoins actuels , explique-t-elle.

54 % de l'enseignement des apprentis cuisiniers se déroulera en classe. Le reste des acquis se fera dans la cuisine d'un restaurant de la région. Ainsi, après les six premières semaines de cours à l’école, les élèves passeront à la formule travail-études. Ils seront en classe du lundi au mercredi et en cuisine chez un restaurateur le jeudi et le vendredi. Une présence qui tombe juste à temps pour les soirées les plus achalandées.

Laurianne Paquette,18 ans, fera ses premières armes en tant qu'apprentie cuisinière. Elle fait partie de la première cohorte. Photo : Radio-Canada / Flavie Sauvageau

Bonne réponse des restaurateurs

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le taux de postes vacants dans l'industrie de l'hébergement et de la restauration était de 10,2 % dans la province au troisième trimestre de 2022.

Cette nouvelle offre de formation a donc suscité une réaction positive à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, qui salue une excellente initiative .

Une approche en alternance travail-étude permet aux étudiants de mettre en pratique ce qu’ils apprennent et développe leurs compétences dans le monde concret du marché du travail. C’est aussi une façon de contribuer à l’enjeu de main-d’œuvre tout en favorisant leur engagement plus rapide envers l’industrie , explique Martin Soucy, PDG de l’organisme.

Arnaud Marchand est chef copropriétaire des restaurants Chez Boulay, Les Botanistes et Le Bedeau. Photo : Zone3 / Rosalie-Anne Lavoie Bolduc

Une quarantaine de restaurateurs se sont portés volontaires pour accueillir un apprenti cuisinier.

Parmi eux, Arnaud Marchand, chef copropriétaire des restaurants Chez Boulay, Les Botanistes et Le Bedeau. La solution qui est proposée, elle est parfaite, parce que ça nous permet justement de donner envie à l'élève de vouloir continuer avec nous. De vraiment tranquillement lui apprendre comment il pourrait évoluer au sein de notre entreprise , illustre-t-il.

Selon lui, l’application dans la réalité des techniques apprises en classe permettra de mieux consolider les apprentissages de la cohorte. Quand les bases sont apprises, il est possible de les oublier. Mais quand c'est soutenu et maintenu dans un milieu professionnel, ça fait vraiment une formation complète.

Fierbourg a développé ce nouveau programme en collaboration avec la Société des chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec. Les 1470 heures de formation seront rémunérées à 100 %.