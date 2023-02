Le radar météo du mont Apica est entré en fonction

Il remplace ainsi celui du lac Castor, sur les monts Valin, qui desservait la région depuis 1999. Selon Environnement et Changement climatique Canada, ce nouveau radar fournira des données plus fréquentes et d'une meilleure qualité, en plus de détecter plus facilement les temps violents.

Ce nouvel équipement fait partie d'un projet d'investissement du gouvernement fédéral de 131,4 millions de dollars. Au total, 33 radars météo au Canada ont été réparés ou installés.

Le radar du mont Apica a coûté 4 millions de dollars.

Arrêt de service

Selon Jimmy Desbiens, météorologue et gestionnaire du site Internet Météo Chicoutimi, le radar du lac Castor cessera de fonctionner d’ici le mois de mars. Pour le moment, les deux fonctionnent simultanément.

Il ajoute que le radar du mont Apica est officiellement en fonction au public depuis lundi, mais que des tests ont été effectués dès le mois de décembre 2022.

C’est une entreprise italienne, Leonardo, qui a conçu le radar météo.

Celui-ci est d’une hauteur de 38,2 mètres, incluant le paratonnerre. Sa sphère est de 11,8 mètres de diamètre, tandis que le pylône d’acier à treillis ouvert est d’une hauteur de 25 mètres.

Une station météorologique a été en service au même endroit dès 1952, sur le mont Apica, alors que l’endroit était un lieu stratégique des Forces armées canadiennes.

La station était intégrée au Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD).

Elle a cessé d’être en fonction en 1990.

Le secteur, qui servait à appuyer la 3e Escadre de la base de Bagotville, a cessé ses opérations en 1993.