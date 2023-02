Des équipes féminines au tournoi pee-wee pour la première fois

Pour la toute première fois, en 63 ans d’histoire, le Tournoi international de hockey pee-wee de Québec (TIHPQ) a mis en vedette des équipes de filles. Le premier match a eu lieu jeudi, entre les joueuses du Fury M13 du Nouveau-Brunswick et celles des Stars 55 de la Mauricie.

Annabelle Mallet, de Moncton, est ainsi devenue la première buteuse de la division féminine du tournoi consacrant la victoire à son équipe.

Ce matin, j’avais dit à mon père que je voulais faire le premier but. Pis là, je ne sais pas, j’avais la puck, je l’ai juste shootée, pis ça a rentré ! , raconte Annabelle Mallet.

Annabelle Mallet a marqué le premier but de l’histoire de la division féminine du tournoi. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

La rondelle du premier but sera envoyée à Washington.

Au mois de janvier, l'élue démocrate Mary Gay Scanlon avait rendu hommage au tournoi, à la Chambre des représentants, pour l’ajout d’une division féminine et avait demandé à ce que la première rondelle soit exposée dans un futur musée consacré aux causes féminines aux États-Unis.

Une division attendue

Au total, 12 équipes provenant du Canada, des États-Unis et de l’Europe font partie de la nouvelle division. La partie de jeudi symbolisait beaucoup pour les jeunes et l’organisation.

Depuis que j’ai vu mon frère jouer, j'ai tout le temps voulu jouer dans le tournoi pis je me disais qu’un jour j’allais jouer là. C'est vraiment le fun d'avoir une équipe de filles. Je vais toujours l'avoir dans mon cœur , confie une autre joueuse de l’équipe du Nouveau-Brunswick, Annabelle Daniel.

« J'ai participé aux Jeux du Canada en 1991. C'était la première année qu'il y avait une division féminine. Trente ans ont passé. C'est surprenant que ça ait pris du temps, mais je suis sûre que ce n’est pas la dernière année qu'on a une division féminine » — Une citation de Nadine Jaillet, entraîneuse adjointe du Fury du sud-est du Nouveau-Brunswick

Pour le directeur du tournoi, cet ajout était aussi grandement attendu.

Les joueuses du SEFHA Fury, à l'entraînement. Photo : Radio-Canada / Félix Arseneault

De permettre la promotion du hockey féminin, je l'ai toujours dit, pas seulement au Québec ou à Québec, à travers le monde avec des équipes de partout, c'est le but atteint. On le voit, le calibre est bon et les filles sont vraiment heureuses d'être ici aujourd'hui , soutient le directeur du tournoi, Patrick Dom.

Une célébration d’inauguration de la division féminine est prévue samedi après-midi. La partie qui suit sera arbitrée, chronométrée et annoncée par des femmes.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin