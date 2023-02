Caribou : Mashteuiatsh et Essipit appuient la démarche de Steven Guilbeault

Les conseils des Premières Nations de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, et d’Essipit, sur la Côte-Nord, se réjouissent de voir que le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, poursuit le processus pour qu’Ottawa protège les caribous forestiers et montagnards au Québec.

Plus tôt cette semaine, l’intention du ministre Guilbeault de recommander au conseil des ministres d'intervenir a été révélée à l’intérieur d’une lettre adressée aux Premières Nations le 3 février.

Steven Guilbeault a cependant dit qu’il collaborera avec Québec qui doit déposer son nouveau plan de protection du caribou d’ici la fin du mois de juin.

Selon Essipit et Mashteuiatsh, ce dépôt arrivera trop tard compte tenu de l’état critique de plusieurs populations de caribou qui résulte de la situation déplorable de leur habitat, lequel s'amenuise constamment par le maintien du statu quo en matière de gestion territoriale et forestière , indique le communiqué envoyé par Mashteuiatsh et Essipit jeudi en fin d’après-midi.

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, dirige la délégation canadienne à la COP15. Photo : afp via getty images / LARS HAGBERG

Le dépôt du plan avait été retardé pour faire place à la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Celle-ci s’est déplacée dans les régions concernées au printemps dernier et a rendu son rapport en août. Il doit servir de base au plan de protection.

Pour nos Premières Nations, il est clair que la stratégie du Québec devra inclure des mesures robustes pour protéger le caribou et restaurer son habitat , ont dit, à l’intérieur du communiqué, les chefs d’Essipit, Martin Dufour, et Mashteuiatsh, Gilbert Dominique.

Les chefs d'Essipit, Martin Dufour, et de Mashteuiatsh, Gilbert Dominique, lors de la signature d'une entente territoriale. Photo : Radio-Canada / Andréanne Larouche

Par ailleurs, les Innus continuent d’affirmer qu’ils attendent depuis longtemps à être consultés par le Québec en lien avec la stratégie.

Rappelons que Mashteuiatsh n’a pas été convoqué lors de deux rencontres réunissant l’industrie forestière et plusieurs élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Un consensus en était ressorti à l’effet que le plan anticipé de Québec coûterait près de 2000 emplois directs et indirects au Saguenay-Lac-Saint-Jean et qu’il menacerait la survie de certaines communautés qui vivent de la forêt. La rencontre avait été organisée par l’industrie. À la sortie de la seconde, la ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, avait émis des doutes sur les chiffres des pertes d’emplois et ceux des inventaires de caribous.

Il est aussi mentionné que des mesures doivent être proposées pour atténuer les impacts sur les communautés forestières.

Des pertes d'emploi sont anticipées au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec le futur plan de protection du caribou de Québec. Photo : Radio-Canada

Les actions du ministre Guilbeault ont cependant été dénoncées par l’Alliance forêt boréale, qui croit qu’il doit laisser le temps à Québec d’élaborer son plan. Les députés bloquistes de Jonquière, Mario Simard, et de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, estiment qu’Ottawa ne doit pas s’immiscer dans ce dossier.