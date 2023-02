Choc après la tragédie de Laval : « des réactions normales à un événement anormal »

Enfants, parents, secouristes, éducatrices, policiers… Nombreuses sont les personnes qui ont été témoins du drame survenu mercredi dans le quartier Sainte-Rose, à Laval, lorsqu’un homme au volant d'un autobus a foncé sur une garderie, tuant deux enfants et en blessant six autres. Comment se remettre d’une telle tragédie et quand faut-il consulter un spécialiste?