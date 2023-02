Saint-Roch s’anime avec la saison de l’imagin’Ère

Projections, vitrines animées et chars allégoriques : la rue Saint-Joseph revêt ses plus beaux atours pour sa programmation hivernale, la saison de l'Imagin'ère, un parcours extérieur d'environ une heure.

Organisé par la Société de développement commercial (SDC) de Saint-Roch du 1er février au 25 mars, l'évènement propose différents univers pour mettre en valeur le quartier Saint-Roch.

On a voulu amener les gens à pouvoir déambuler sur Saint-Joseph, redécouvrir le quartier Saint-Roch dans des activités gratuites qui veulent illuminer les cœurs, faire rayonner le quartier , estime Annie Vallée, directrice générale de la SDC Saint-Roch.

Des jeux de lumière artistiques couvriront notamment l'église Saint-Roch dans le cadre du Blizzard spectacul'Ère. La projection se fera dès le coucher du soleil jusqu'à 23 h. Quatre projecteurs ont été installés du sixième étage de l'hôtel Pur.

Insufflant vie, féérie et couleurs au bâtiment emblématique de Saint-Roch, le blizzard spectacul'ÈRE promet une expérience immersive et multisensorielle qui envoûtera tous les passants , peut-on lire dans un résumé de l'évènement.

La projection s'appelle Blizzard spectaculaire, qui représente un peu un hommage à l'hiver, où la neige s'accumule et on recommence avec quelques pointes de couleurs pour saluer un peu la période carnavalesque et aussi la ceinture fléchée de Bonhomme , explique Alain Dubé, directeur artistique et à l'innovation multimédia chez Novom Interactive.

Valorisation des vitrines

Les vitrines de trois locaux vacants de la rue Saint-Joseph seront aussi mises à contribution.

Certains personnages prendront forme à travers ces vitrines, précise le marionnettiste et homme de théâtre Pierre Robitaille.

Des animations de sa création, Heure bleue, apparaitront seulement au coucher du soleil. C'est cette heure magnifique où on se promène, c'est comme s'il y avait des petits lutins qui étaient là à peine visibles, mais à cause de l'heure bleue, on peut les apercevoir un peu. Ils s'amusent, ce qu'on devrait tous faire l'hiver dehors .

Pierre Robitaille donne vie aux marionnettes. Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Deux autres vitrines seront investies par les artistes Annabelle Roy et Vano Hotton.

Quatre chars allégoriques

Un défilé est aussi prévu le 11 février, en partenariat avec le Carnaval de Québec.

Une quarantaine d'artistes présenteront leurs numéros en lien avec des contes et légendes d'hiver. Quatre chars allégoriques seront mis à leur disposition. Quatre univers inspirés de contes et légendes d'hiver se déploieront sur l'artère principale de la Basse-Ville sous les thématiques des bonbons, des fées d'hiver, du bonhomme hiver et du chalet , conclut la SDC Saint-Roch.

Avec les informations de Tifa Bourjouane.