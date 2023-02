Meurtre d’un itinérant à Toronto : une audience reportée pour des problèmes de français

L'audience, la septième du genre depuis l'arrestation des huit accusées, a été interrompue et reportée à la semaine prochaine en début d'après-midi pour des problèmes d'interprétation.

Selon la police, les huit adolescentes, qui sont âgées de 13 ans à 16 ans, ont encerclé la victime au centre-ville de Toronto avant de la poignarder. Ken Lee avait 59 ans.

Elles sont toutes accusées de meurtre non prémédité. Au Canada, la peine maximale pour un tel meurtre commis par un mineur est de sept ans de détention.

Ken Lee a succombé à ses blessures après une attaque au couteau la nuit du 17 décembre 2022 à Toronto, selon la police. Photo : Fournie par le Service de police de Toronto

Le témoin, qu'on ne peut nommer à cause d'un interdit de publication dans cette cause, avait accepté l'offre de la juge Maria Sirivar, de la Cour de justice de l'Ontario, de lui proposer un interprète en langue française, parce qu'il se sentait plus confortable dans cette langue.

Au retour de la pause du déjeuner, une interprète était présente sur la plateforme zoom n'ayant pas eu le temps de se rendre au centre-ville. L'audience pouvait enfin débuter.

Des problèmes de son, de langue et de délai de transmission ont néanmoins eu tôt fait de mettre l'avocat de la défense mal à l'aise, si bien que le témoignage a donné lieu à des échanges confus.

L'interprète, l'avocat de la défense et le témoin se parlaient, par moments, les uns sur les autres.

Le tribunal de la jeunesse de Toronto, où se tiennent les audiences sur le cautionnement des huit accusées dans cette affaire. Photo : Evan Mitsui / CBC

Après de nombreuses interruptions de politesse, l'avocat Ayderus Alawi a demandé à s'adresser à la cour en aparté.

Me Alawi a mis la faute sur l'incompréhension des traductions et l'interprète, sur la prononciation de certains mots du témoin.

La juge, qui parle bien français, a assuré le témoin que ce n'était nullement de sa faute, que l'assistance semblait bien le comprendre, mais qu'il fallait s'assurer que ses déclarations soient bien traduites et comprises de tout le monde.

Elle a laissé entendre qu'un problème de son ou de décalage était peut-être responsable de la malencontreuse situation et elle a suggéré aux deux parties d'ajourner l'audience à la semaine prochaine.

Il a été convenu de faire venir si possible l'interprète en personne dans la salle d'audience.

Les parties doivent se réunir sur la plateforme zoom tôt vendredi pour choisir une nouvelle date de comparution.

Sept des huit adolescentes ont eu leur audience sur le cautionnement en groupe le 20 janvier 2023, ce qui a permis à la procureure Sarah de Filippis de partager ses preuves avec tous les avocats de la défense avant le début des audiences individuelles. La 8e avait déjà été libérée à la fin décembre. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

L'adolescente No 7 ne sera toutefois pas venue au tribunal pour rien, puisque la juge a décidé de la transférer dans un centre semi-ouvert pour mineurs plutôt que de la laisser dans la maison d'arrêt à sécurité maximale où elle se trouve depuis son arrestation à la mi-décembre.

Le lieu et le nom de l'établissement sont aussi couverts par l'interdit de publication, de même que les raisons de la magistrate qui a ordonné le transfert.

Quatre adolescentes ont déjà été libérées sous caution depuis la fin décembre et elles sont soumises depuis à de strictes conditions d'assignation à résidence.

Deux autres se sont vu refuser leur libération mardi dernier. La dernière accusée doit comparaître vendredi matin pour son audience sur le cautionnement.