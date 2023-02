Un organisme de travail de rue à La Sarre reçoit un financement de 115 000 $

Selon la nouvelle coordonnatrice du Groupe IO, Cindy Gaudet, ce financement permettra notamment à l'organisme d'assurer la rétention des employés et de faire la promotion de ses services sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest.

« On va pouvoir souffler un peu. On n’aura plus à courir après le financement pour les prochaines années. » — Une citation de Cindy Gaudet, coordonnatrice du Groupe IO

Les démarches pour l’obtention de cette aide financière ont commencé au début de l’année 2022.

Un organisme peu connu

Le Groupe IO fait face à des difficultés de financement depuis plusieurs années, ce qui a limité la portée de son implication, selon Cindy Gaudet.

Grâce à l’aide financière de Québec, l’organisme pourra assurer la pérennité de ses services pour les trois prochaines années.

On va pouvoir faire la promotion de nos services et vraiment élargir notre portée. Avec de meilleures conditions de travail, on sera aussi en mesure de mieux garder notre main-d’œuvre , explique Cindy Gaudet.

Le financement obtenu par le Groupe IO devrait favoriser la rétention de ses employés et contribuer à promouvoir ses services sur le territoire de la MRC d'Abitibi-Ouest. Photo : Gracieuseté de Cindy Goulet

L'organisme mise notamment sur la sensibilisation afin de prévenir certains comportements à risque chez les jeunes âgés entre 15 et 35 ans.

Selon Catherine Daigle, travailleuse de rue pour l'organisme depuis plus de 15 ans, le Groupe IO intervient aussi directement auprès des personnes ayant besoin d’une assistance immédiate.

On distribue, entre autres, du matériel de consommation sécuritaire. L’idée ce n’est pas de juger les gens, mais plutôt de les accompagner dans les choix de vie qu’ils font et de réduire les risques au maximum. On est dans la rue, dans les logements et dans les bars. On veut vraiment côtoyer les gens qui ont besoin de notre aide , raconte-t-elle.

Les bureaux du Groupe IO sont situés à La Sarre. Il est possible de joindre une intervenante au numéro suivant : (819) 339-6629.

La subvention obtenue par le Groupe IO est perçue en vertu du programme de financement des organismes communautaires de travail de rue en prévention de la criminalité.