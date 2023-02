Début de l’enquête publique sur les décès de Romy, Norah et Martin Carpentier

Une cinquantaine de témoins seront entendus lors de l’enquête publique sur les décès de Romy et Norah Carpentier tuées par leur père Martin Carpentier en juillet 2020. Le coroner en chef adjoint, Luc Malouin, devra faire la lumière sur les causes et les circonstances de leur décès lors des audiences qui débutent lundi au Palais de justice de Québec.