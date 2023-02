Un dégât d’eau force la fermeture temporaire du Centre culturel Le Griffon

L’incident, survenu en début de semaine, a été causé par le bris d’un gicleur dans la salle d’exposition au 2e étage. L’eau s’est infiltrée jusqu’au rez-de-chaussée.

La tête d'un gicleur a gelé et a lâché pour ensuite couler pendant un certain temps et l’eau est descendue jusqu’au restaurant, donc dans la salle à manger et la cuisine aussi , explique le co-directeur adjoint du centre culturel, Toby Germain.

M. Germain indique qu’une équipe de gestion de sinistres est à pied d’œuvre depuis lundi après-midi pour évaluer l’ampleur des dégâts.

Ça s’est répandu sur une grande superficie du bâtiment, mais on ne croit pas pour l’instant que la structure est en jeu , ajoute-t-il.

« On sèche et on ouvre les murs et on essaye de sauver le maximum de matériaux d’origine qu’on peut parce que c’est quand même un bâtiment historique. » — Une citation de Toby Germain, co-directeur adjoint du Centre culturel Le Griffon

L’administration ne peut se prononcer sur le moment où les activités du centre culturel et du restaurant reprendront.

J’ai l’impression que ce sera une question de semaines, en même temps je ne peux pas trop m’avancer. Mais c’est certain qu’on veut revenir le plus rapidement possible , ajoute Toby Germain.

La soirée électro qui était prévue le 18 février prochain a été annulée. La cuisine et la salle à manger étant touchées, le service de restauration, normalement offert du vendredi au dimanche en matinée, est également suspendu pour le moment.