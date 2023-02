La communauté franco-manitobaine se souvient de Lucienne Loiselle comme d’une pionnière

Née Lucienne Beaudry, cette Franco-Manitobaine était engagée sur plusieurs fronts. Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, Daniel Boucher, se souvient d'elle comme une personne au grand cœur qui voulait répondre aux besoins de sa communauté francophone et métisse .

« Elle n'était pas seulement impliquée, mais elle était souvent une pionnière. Elle avait la personnalité pour faire le changement, ce n'était pas une personne passive qui regardait les choses passer : elle faisait partie de la solution. » — Une citation de Daniel Boucher, directeur général de la Société de la francophonie manitobaine

Daniel Boucher la respectait beaucoup, il était rassuré de la voir présente lors des rencontres publiques. Elle avait une volonté et une détermination pour faire avancer les choses et pour ça, elle n'avait pas sa langue dans la poche , témoigne-t-il.

Une voyageuse dans l’âme

David Dandeneau, un ami de longue date, rejoint M. Boucher. Quand Lucienne faisait quelque chose, elle allait jusqu’au bout .

Le livre Le Festival du Voyageur Hé Ho ! : Une célébration de culture et de patrimoine est le fruit de trois années de travail pour Lucienne Beaudry Loiselle. Photo : Radio-Canada

Selon David Dandeneau, son dernier legs concerne le Festival du Voyageur, car elle et son mari ont fondé l’Ordre officiel des voyageurs . Lucienne Loiselle et son mari ont d'ailleurs formé le cinquième couple de voyageurs officiels de l’histoire du festival. Ces dernières années, elle avait dirigé la publication du livre Le Festival du Voyageur HÉHO! : Une célébration de culture et de patrimoine.

Une aventurière passionnée

Alice Bérubé a connu Lucienne Loiselle dès l’âge de sept ans. Elle dit avoir beaucoup de chance de l'avoir eu dans sa vie. Ensemble, elles ont fait de nombreux voyages. C’était un ange , témoigne-t-elle avec émotion.

Alice Bérubé est l'une des meilleures amies de Lucienne Loiselle. Elle raconte que son amie était une personne avec beaucoup d'humour, elles ont beaucoup voyagé ensemble. Photo : Radio-Canada / Carla Geib

Elle explique que Mme Loiselle était toujours partante pour de nouveaux projets. Elle m’a appris mes premiers pas de gigue et si je continue à jouer du violon encore aujourd'hui, c'est grâce à elle , déclare-t-elle, les larmes aux yeux.

Selon Robert Loiselle, l'un des fils de Lucienne Loiselle, la famille n'a pas souhaité témoigner ce jeudi car il est important de laisser parler la communauté .

Avec les informations de Carla Geib