Trois expositions offrent un nouveau regard sur la mémoire à la galerie Power Plant

À travers l'accrochage consacré à Brenda Draney, on voit apparaître au fil des peintures les questions de la mémoire et du souvenir, toujours fragmentaires, comme ces toiles aux airs inachevés. Appelée Drink From the River (Boire l'eau de la rivière), l'exposition s'inspire d'une citation du philosophe grec Héraclite : Aucun homme ne marche jamais deux fois dans la même rivière, car ce n'est pas la même rivière, et ce n'est pas le même homme.

Jacqueline Kok, commissaire de l'exposition, revient sur cette phrase : cela signifie qu'il y a toujours quelque chose qui évolue en chacun de nous, Brenda Draney veut montrer que les changements qui se produisent dans notre vie sont inévitables et qu'il faut trouver une façon de les accepter.

Brenda Drawney est peintre, mais aussi sculptrice. Photo : Radio-Canada / Hadrien Volle

Les peintures de Brenda Draney sont un moyen de faire front face aux situations traumatiques , ajoute Jacqueline Kok, avant de souligner que pour l'artiste autochtone c'est une façon d'admettre que l' on ne peut pas retourner dans le passé .

Par une esthétique qui n'est pas sans rappeler les dessins d'enfants et au moyen d'une palette claire et colorée, Brenda Draney laisse des parties vides dans son travail comme pour indiquer que la mémoire n'est jamais complète, ces trous obligent à faire avec les lacunes de nos mémoires, ces vides sont la représentation des choses qu'on oublie , selon Jacqueline Kok.

La Mémoire nuancée

La deuxième exposition hivernale est dédiée au travail d'Amartey Golding : photos, costumes et films projetés sur grand écran. Joséphine Denis, qui a commissionné ce travail, s'intéresse aux perspectives qui questionnent notre manière d'apprendre et qui demandent un regard actif . Il faut en effet se concentrer dès l'entrée dans l'espace qui est consacré à Golding à cause de la pénombre dans laquelle est plongé le visiteur.

L'artiste emploie une esthétique qui fait la part belle aux histoires des personnes marginalisées, de celles qui passent leurs nuits en ville autour d'un feu ou traversent des musées dans d'étranges costumes.

L'univers de Golding est une synthèse entre réalité crue et mystère. L'artiste mélange les origines britannique et ghanéenne ce qui, selon Joséphine Denis, complexifie grandement son discours sur les identités politiques, l'entraînant dans la compassion pour parvenir à soigner les traumatismes de manières constructives .

La commissaire d'exposition Joséphine Denis présente une œuvre d'Amartey Golding. Photo : Radio-Canada / Hadrien Volle

Un immense costume en cheveux fait partie des œuvres montrées et la commissaire de l'exposition revient sur la double symbolique de cette pièce qui donne une idée des intérêts conjoints de Golding. Composée de tresses, de twists et de dreadlocks, l'artiste a voulu, à travers ce vêtement composé de cheveux de personnes noires, interroger aussi son autre origine.

Les motifs et la façon dont les boucles recouvrent le corps sont en effet une référence aux anciennes cultures anglo-saxonnes où les tatouages avaient une importante portée symbolique pour ceux qui les arboraient. Joséphine Denis indique que c'est un moyen, pour l'artiste, de s'identifier à ses deux cultures et employer ces horizons différents de manière à les réconcilier et non pas à opposer , pour ainsi sortir des mémoires traumatiques .

En parallèle ou les différents horizons de Toronto

La Ville Reine est une métropole où la diversité rassemble un grand nombre d'horizons artistiques et En parallèle en témoigne avec les travaux de six artistes partageant des origines du monde entier, mais installés à Toronto. Cette exposition fait suite, 35 ans après, à celle qui a inauguré la galerie Power Plant en 1987 et qui s'appelait Toronto, jeu d'histoires , regroupant 34 artistes autour de la question du mainstream .

En trois décennies, le paysage artistique de Toronto a beaucoup changé, mais Joséphine Denis et Jacqueline Kok - qui assurent conjointement le commissariat de En parallèle - ont voulu mettre en évidence comment ces créateurs s'interrogent sur les questions relatives à leur époque et leur environnement, notamment sur la compréhension de l'apprentissage dans un système colonial .

À travers En parallèle , on part d'un regard empreint des Caraïbes avec les photos intimes d'Anique Jordan et on arrive à la vidéo de Rouzbeh Akhbari tournée à la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Sur le chemin, on croise les pièces conceptuelles de Simon Fuh et les néons de Joi T. Arcand.

Les trois expositions partagent en commun des intérêts relatifs à la mémoire, au souvenir, à l'acceptation du passé et à sa connaissance pour regarder l'avenir sous un jour nouveau. Un ambitieux programme visible à la galerie Power Plant jusqu'au 14 mai prochain.