Inquiétudes quant à la surveillance de la sécurité des chemins de fer en Ontario

Celui-ci est survenu en novembre 2019 à Kitchener. Un adulte et un enfant ont été grièvement blessés après avoir été heurtés par un train de Go Transit à un passage à niveau.

Cet accident illustre le problème critique et omniprésent de la sécurité des passages à niveau, qui est la deuxième cause de mort dans le secteur ferroviaire , explique dans un communiqué la présidente du BST , Kathy Fox.

Dans son rapport d’enquête, le BST observe qu’aucune des parties en cause – le CN, Metrolinx, la Région de Waterloo et le ministère des Transports de l’Ontario – n’était au courant des dangers observés au passage à niveau. La présidente du BST exhorte donc les parties concernées à communiquer et collaborer pour identifier les dysfonctionnements.

« Il existe des lacunes dans la surveillance réglementaire, par la province de l’Ontario, de ses chemins de fer de compétence provinciale. » — Une citation de Bureau de la sécurité des transports du Canada

Même si le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) peut confier les inspections des opérations à Transports Canada, il ne peut pas externaliser la responsabilité de la sécurité ferroviaire, souligne le BST . Autrement dit, les inspecteurs de Transports Canada peuvent déterminer les dangers pour la sécurité, mais ne peuvent pas obliger Metrolinx, qui gère les opérations de transport, à prendre des mesures correctives.

Kathy Fox ajoute par ailleurs que le ministère des Transports de l’Ontario n’a mis en place aucun cadre réglementaire provincial global, et qu’il ne dispose d’aucun employé possédant les connaissances techniques, l’expérience et l’expertise de l’industrie ferroviaire .

En janvier 2022, la province a mis à jour ses ententes avec Transport Canada et Metrolinx, afin de s’assurer que les cas de non-conformité et les lacunes qui peuvent survenir soient abordés de manière appropriée .