Soleil des loups : le nouvel extrait du prochain album de Beau Nectar

Les artistes fransaskoise éemi et franco-ontarienne Marie-Clo, du duo pancanadien Beau Nectar, dévoilent jeudi leur premier extrait Soleil des loups, tiré de l’album Two Lips qui paraîtra en mai 2023.

Composé lors d’une résidence artistique à Métis Crossings en Alberta, l’extrait Soleil des loups personnifie la relation tordue entre la mer et la lune; le désir et l’attente, l’envie indéniable de quitter malgré soi et la toxicité d’un rapport voué à l’échec, précisent les artistes dans un communiqué.

C’est salé c’est doux

Ces vagues entre nous

Qui s’écrasent au rivage

Sens-tu mon orage Extrait des paroles de Soleil des loups

Les deux musiciennes ont profité d’un programme en création artistique, intitulé Entr'ARTS, qui vise à soutenir les artistes dans le perfectionnement de la pratique de leur art.

On a eu l'opportunité de faire une résidence au centre des arts de Banff, en Alberta, avec Marie-Clo, grâce à des demandes de subventions. On était vraiment chanceuses d’avoir reçu ces financements afin de pouvoir se voir pour réaliser cet album , indique l’artiste fransaskoise, éemi.

Selon éemi et Marie-Clo, leur séjour dans la nature en Alberta a beaucoup contribué à la réalisation de leur dernier album.

On était au milieu de la nature, celle-ci a contribué à notre créativité. [...] Nous avons à notre disposition ce dont nous avions besoin pour réaliser cet album , précisent les artistes.

Marie-Clo souligne que malgré la distance entre l'Ontario et la Saskatchewan, elles trouvent toujours des façons de collaborer.

Comme la musique, on se déplace beaucoup. On garde le contact de différentes façons, comme on écrit des messages. on s'appellerait, on se ferait des rencontres virtuelles. Puis la musique, ça nous permet de nous déplacer de toute façon, soit à Winnipeg, soit à Vancouver, ou à Montréal, à Québec, etc. , explique l’artiste franco-ontarienne ajoutant que l’album Two Lips sera composé de chansons entièrement écrites en français.

