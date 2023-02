Un immeuble part en fumée à Campbellton : « J’ai tout perdu, j’ai juste le linge ici »

C’est presque un miracle que tous les locataires aient survécu au feu qui a complètement détruit l’immeuble résidentiel situé au 14 rue O’Leary affirme une des résidentes de l’immeuble, Carol Kouamegne. Il n’y a pas eu de pertes en vies humaines, mais, écoutez, on a tout perdu. J'ai tout perdu, j'ai juste le linge ici, sur moi , dit-elle, jeudi après-midi.

Les flammes ont vite englouti l'édifice. Photo : Facebook/Ian Comeau

Une nuit de panique

Carol Kouamegne dormait avec son bébé lorsqu’elle a été réveillée par sa sœur, alertée par le chahut dans l’édifice. Il était passé 23 heures. Je regarde, je vois une madame qui criait : Feu! Feu!

« La boucane avait pris tout le rez-de-chaussée. Elle était presque en train de s'étouffer. On ne voyait plus rien. » — Une citation de Carol Kouamegne

Les deux femmes se sont immédiatement rendu compte qu’elles n’avaient pas le temps de prendre quoi que ce soit. Elles se sont ruées hors de l’appartement.

Quand le monde est sorti, on a essayé de cogner à toutes les portes. "Sortez, sortez, y’a le feu!" Mais il ya des gens qui n'ont pas compris , relate la locataire.

On est sorti juste de même avec rien , poursuit-elle. On a tout perdu, on n'a rien, on avait juste nos pyjamas et juste mon téléphone.

Les pompiers de Campbellton ont dû aider des locataires à sortir de l'édifice en flammes. Photo : Facebook/Ian Comeau

Une fois dehors dans le froid, elle a pensé aller se réfugier dans la voiture, mais les clés étaient restées dans l’appartement et c’était visiblement dangereux d’y retourner.

À l’arrivée des pompiers, des résidents étaient toujours à l’intérieur.

Ma voisine, c'est les pompiers qui l'ont pris. Elle avait assez aspiré la boucane, elle s'étouffait , dit Carol Kouamegne. Un monsieur en bas, après les ambulances sont venues le prendre parce que lui, il a un problème de poumons. Il avait beaucoup aspiré la boucane.

Avec sa fille et ses soeurs, Carol Kouamegne se trouvait jeudi après-midi au motel Super 8 de Campbellton, où sont hébergés plusieurs des sinistrés.

« Tout ce qu'on veut, c'est juste avoir un chez-nous. Parce qu’encore hier, on dormait dans notre lit et aujourd’hui, on ne sait juste pas où rester. Avec un enfant. Il fait froid. » — Une citation de Carol Kouamegne, résidente de Campbellton

La Croix-Rouge s’est installée au Super 8 pour diriger l’aide aux sinistrés. Une trentaine d’entre eux étaient pris en charge jeudi, a expliqué René Omalosanga, coordonnateur des mesures d'urgence de la Croix-Rouge pour le nord du Nouveau-Brunswick.

Il ajoute que 19 chambres du motel sont maintenant occupées par des gens qui vivaient dans l’immeuble qui a brûlé.

René Omalosanga, responsable de la Croix-Rouge, au Super 8 de Campbellton, jeudi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

La Croix-Rouge est là pour répondre aux besoins les plus pressants pour les trois premiers jours suivants le sinistre, a expliqué le responsable. L’organisme les aide à se diriger vers les ressources dont ils auront besoin.

Les étapes des premières heures consistaient à s’assurer que tout le monde ait une place pour dormir. On va donner aussi des fonds pour qu'ils puissent s'acheter des vêtements d'hiver , ajoute René Omalosanga, car la plupart ont tout perdu .

Des trousses contenant des produits d’hygiène de base sont aussi remises aux sinistrés.

L'immeuble de la rue O'Leary « est une perte totale », a dit André Bernard. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

André Bernard, le porte-parole du service d’incendie de Campbellton, a confirmé que les pompiers ont dû venir en aide à des locataires qui avaient de la difficulté à sortir par eux-mêmes de l’édifice en flammes.

L’incendie n’a fait aucun blessé, mais quelques locataires ont été amenés à l'hôpital par mesure de précaution après avoir été incommodés par la fumée.

Les pompiers sur les lieux, jeudi matin. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Dès leur arrivée sur les lieux peu avant 23 h 30, mercredi, les pompiers de Campbellton ont constaté que c’était très sérieux , a déclaré André Bernard. Les brigades d’incendie d’Atholville et Tide Head ont été appelées en renfort.

Une quinzaine de pompiers ont combattu les flammes pendant une dizaine d’heures.

L’immeuble est une perte totale.

Il ne restait plus grand-chose du 14, rue O'Leary, jeudi. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Des résidents d’immeubles adjacents ont été évacués dans la nuit, mais devaient regagner leur résidence dans la journée.

Le prévôt d'incendie enquête pour déterminer la cause de l’incendie. Pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé , a dit André Bernard.

Avec les renseignements de Serge Bouchard