Carrefour Racine : Paul Boivin dit s’être fait bloquer son projet par Saguenay

J'ai travaillé de tout mon cœur, mon âme et ma tête pour réussir. Je n'ai pas pu réussir [ce projet] parce que la Ville m'a bloqué , a-t-il lancé avec émotion.

Le dossier de l'édifice de la rue Racine de Chicoutimi actuellement occupé par le CLSC de Chicoutimi est en cour depuis le début de la semaine. Le procès extrêmement technique devrait se poursuivre vendredi et la semaine prochaine.

Vendu par Saguenay

Il y a dix ans, Saguenay a vendu l'édifice du Carrefour Racine de Chicoutimi à l'homme d'affaires Paul Boivin. Le contrat signé par l'ancienne administration de Jean Tremblay prévoyait un prix dix fois plus petit que l'évaluation municipale, à condition que l'homme d'affaires concrétise un projet d'hôtel et de boutiques de 10 millions de dollars et qu'il répare le stationnement à étages de la rue de l’Hôtel-Dieu.

Dix ans plus tard, Saguenay poursuit l'homme d'affaires et ses entreprises pour 5,5 millions de dollars. Elle lui reproche de ne pas avoir rempli ses promesses et de refuser de rendre l'édifice a la Ville.

À l'inverse, Paul Boivin a répondu à Saguenay par une réclamation de 6,7 millions de dollars. Pour la première fois dans ce dossier, il s'est exprimé publiquement en témoignant devant la juge Nathalie Pelletier.

Paul Boivin a expliqué pendant plusieurs heures les démarches effectuées au fil des ans pour faire avancer le dossier. Dès le départ, a-t-il constaté, les études ont démontré qu'un projet d'hôtel aurait coûté 25 millions de dollars et qu'il ne pouvait pas être rentable. D'autres études ont ensuite démontré qu'il était impossible d'ajouter des étages à l'édifice et qu'il fallait démolir le stationnement avant de le reconstruire.

Le Carrefour Racine Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

L’homme d’affaires a ensuite travaillé pendant trois ans pour faire débloquer un projet visant à déménager des écoles de danse et de musique dans le Carrefour Racine. Selon lui, le financement de 10 millions de dollars était bouclé et tout était prêt pour une location des locaux à 18 dollars du pied carré lorsqu'arrivent les élections de 2017.

La nouvelle mairesse Josée Néron a refusé de le rencontrer, dit-il, jusqu'à ce qu'il apprenne par les médias que le projet était mort.

Plus tôt cette semaine, la greffière de la Ville a témoigné que le contrat proposé par Paul Boivin et ses entreprises était illégal puisqu'il impliquait des investissements municipaux dans une entreprise privée.

13 locaux loué sur 22

Paul Boivin a aussi précisé lors de son témoignage toutes les difficultés vécues en raison du conflit avec Saguenay. Il précise qu'il ne reste actuellement que 13 locataires dans le Carrefour Racine alors qu'il y en avait 22 lors de son acquisition.

Il a aussi indiqué avoir eu des difficultés à obtenir du financement au fil des ans parce que le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne voulait pas signer des contrats de dix ans comme souhaités par des institutions financières.

Il a rappelé que toute cette saga médiatisée a nui à sa réputation et à celle de ses entreprises, tout en lui faisant perdre d'importants revenus. Il a parlé d’une période extrêmement active alors qu'il devait aussi investir dans ses immeubles Manoir Tadoussac dans le secteur nord de Chicoutimi.