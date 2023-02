La forte inflation complique les négociations, selon les syndicats du Grand Nord

Selon les grands syndicats des territoires nordiques, le conflit de travail qui oppose la Ville de Yellowknife et ses employés, reposant principalement sur la question des salaires, démontre la difficulté de négocier en période de forte inflation.

Les employés syndiqués de la Ville de Yellowknife sont en grève depuis mercredi matin. La Municipalité, de son côté, a décrété un lockout.

Selon le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord, membre de l’Alliance de la fonction publique du Canada, la question des salaires est principalement au cœur du litige.

Les membres et leur syndicat demandent une hausse salariale reflétant le taux d’inflation au pays.

En décembre, l’indice des prix à la consommation (IPC) était de 6,3 % au pays, selon Statistique Canada. À Whitehorse, il s’établissait à 8,1 %, tandis qu’il était de 7 % à Yellowknife. À Iqaluit, qui fait généralement face à un coût de la vie très élevé, l’ IPC était plus faible, à 3 %.

Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord représente 5700 employés de la fonction publique aux Territoires du Nord-Ouest. Sa présidente, Gayla Thunstrom, estime que l’inflation est une préoccupation de la majorité des travailleurs du Nord.

« C’est l’une des principales inquiétudes de nos membres. C’est un énorme problème dans le Nord, où le coût de la vie est déjà plus élevé qu’ailleurs au pays. » — Une citation de Gayla Thunstrom, présidente, Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord

Une opinion partagée par le président du Syndicat des employés du Yukon, Steve Geick. Les négociations entre son syndicat et le gouvernement du territoire sont dans une impasse. Le 12 janvier, un conciliateur nommé par Ottawa a annoncé l’échec de la médiation, et la question salariale est l’un des points non résolus.

L’inflation et la hausse du coût de la vie sont un défi [pour les syndicats] partout au pays , dit Steve Geick.

Steve Geick est le président du Syndicat des employés du Yukon, représentant près de 6000 travailleurs au territoire (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Morin

La prochaine étape pour tenter de trouver une solution au conflit est celle de demander à un conseil de conciliation de soumettre des recommandations, sur lesquelles les membres vont se prononcer par vote. Si cette démarche échoue, un vote de grève pourrait avoir lieu au printemps.

C’est ce qu’on voit sur les cartons de lait

La dernière offre salariale de la Ville de Yellowknife est de 2 %. Le syndicat, de son côté, n’a pas divulgué de chiffres précis, mais juge cette offre insuffisante en raison du niveau de l’inflation à Yellowknife.

Jason Rochon, qui dirige le Syndicat des employés du Nunavut, dit qu’il est fini le temps où les travailleurs sont en mode survie, allant d’un chèque de paie à l'autre : On sait que l’inflation ne fait que grimper, et que les gens ont droit d'être rémunérés justement.

« On dirait que c’est une stratégie dans le Nord. Les employeurs demandent beaucoup de concessions. Ils ne veulent pas offrir de hausse [de salaire]. Ils offrent 2 %. Deux pour cent, c’est ce qu’on voit sur les cartons de lait. » — Une citation de Jason Rochon, président, Syndicat des employés du Nunavut

Le président du Syndicat des employés du Nunavut, Jason Rochon, dit qu'il est très difficile de négocier des hausses de salaire partout au Nunavut. Photo : CBC / Kieran Oudshoorn

Des temps difficiles pour les employeurs

À Yellowknife, la directrice municipale Sheila Bassi-Kellet a dit en entrevue que la Municipalité budgète les salaires et avantages sociaux en fonction de ce qui a été négocié auparavant ou selon ce que l'on prévoit de négocier dans les conventions collectives.

L'agente principale de l’administration de Yellowknife, Sheila Bassi-Kellett, est assise à droite de la mairesse Rebecca Alty (archives). Photo : Radio-Canada / Gabriela Panza-Beltrandi

La vice-présidente régionale de la section Nord de l’Alliance de la fonction publique du Canada. Lorraine Rousseau, croit que la Ville a assez d’argent de côté pour faire face aux demandes de ses employés.

Ce qui a été inclus dans nos budgets en 2022 et 2023, c’est une hausse de 2 % pour tous , mentionne Sheila Bassi-Kellett. C’est notre maximum et on fait ce que l’on peut [...]. Mais de dire qu’il y a des tonnes d’argent mis de côté ne reflète pas du tout notre situation budgétaire.

Du côté territorial, la convention collective des employés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest expire le 31 mars. Le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du Nord a confirmé que l’équipe de négociation doit bientôt rencontrer l’employeur.