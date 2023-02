Des suggestions de récits pour survivre à la Saint-Valentin

La Saint-Valentin n’est pas une fête agréable pour tout le monde; selon bien des gens, sa réputation est surfaite. Cette célébration de l’amour peut raviver de mauvais souvenirs ou encore nous renvoyer en plein visage notre célibat ou notre manque d’amour. Voici quelques récits et romans pour nous changer les idées, célébrer l'amitié, parler des rendez-vous ratés et des relations différentes et constater que nous ne sommes pas la seule personne à vivre certaines situations.

Voici des récits, qu’ils soient fictifs ou autobiographiques, conseillés par Carolyne Lachance et Chantal Paquin, respectivement bibliothécaires à la Ville de Mont-Royal et à la Ville de Saint-Jérôme. Elles contribuent aussi à l’outil QuoiLire.ca  (Nouvelle fenêtre) , mis en place durant la pandémie, de l’Association des bibliothèques publiques du Québec, qui permet de mieux cibler des livres qui nous plairont.

Nos âmes la nuit, de Kent Haruf

La page couverture du livre « Nos âmes la nuit », de Kent Haruf Photo : Robert Laffont

Le dernier chemin du bout de notre vie, on n’est pas obligé de le passer seul , résume Chantal Paquin en soulignant que ce livre est autant sur l’amour que sur l’amitié.

Ce roman, dont l’action se déroule dans une petite ville américaine du Colorado, raconte l’histoire de deux personnes totalement seules qui ne croient plus à l’amour. Elles vont tomber amoureuses, mais il y a plus que ça. C’est une amitié plus importante que l’amour , précise la bibliothécaire.

Il s’agit de la dernière œuvre de Kent Haruf, et il savait qu’il allait mourir quand il l’a écrite. Il s’est éteint le 30 novembre 2014 à l’âge de 71 ans.

Les désordres amoureux, de Marie Demers

La page couverture du livre de Marie Demers Photo : Hurtubise

Les revers amoureux du personnage de Marianne nous sont présentés d’une manière franche, sans compromis. Une plume qui a le sens du punch, tout en nous donnant accès au monde intérieur du personnage. – Carolyne Lachance

Paru en 2017, ce deuxième roman de l’écrivaine québécoise Marie Demers raconte l’histoire de Marianne, dont la vie amoureuse n’est pas très heureuse. Ce personnage s’inspire de la vie de l’écrivaine qui cumule les échecs amoureux. Marie Demers écrit aussi des livres jeunesse.

Sauf que Sam est mort, de Marianne Brisebois

La page couverture du livre « Sauf que Sam est mort », de Marianne Brisebois Photo : Hurtubise

Dans ce livre, on se demande ce qu’on fait quand la personne qu’on aime meurt. Comment continue-t-on sa vie? Qu’est-ce qu’on fait quand il y a un gros trou? Ça parle à de jeunes adultes, à des adultes et à des personnes d’un certain âge. – Chantal Paquin

Ce premier roman de la Québécoise Marianne Brisebois est une fiction. Outre l’histoire d’une grande peine, c’est aussi une grande histoire d’amitié. On suit trois personnages : Alexandra et Samuel, qui sont en couple, ainsi que Jean-Thomas, le meilleur ami de Samuel. Quand ce dernier meurt subitement, les deux personnes qui restent doivent affronter son absence.

Un enterrement et quatre saisons, de Nathalie Prince

La couverture du livre « Un enterrement et quatre saisons », de Nathalie Prince Photo : Flammarion

Que fait-on lorsque la personne qu’on aime n’est plus là? La vie continue avec ses joies, ses peurs et ses chagrins. – Chantal Paquin

Nathalie Prince est professeure de littérature à l'Université du Mans, dans l'ouest de la France. Son mari, Christopher Prince, le père de ses quatre enfants, qu’elle décrit comme l’homme de sa vie, est mort en 2017 à l’âge de 50 ans. Ce livre est le récit de son deuil au fil des quatre saisons d’une année, parfois avec humour.

Avant ceci, le couple avait écrit ensemble un récit s’inspirant de faits réels, Nietzsche au Paraguay.

Tout ce que je sais sur l’amour, de Dolly Alderton

La page couverture du livre en français de Dolly Alderton Photo : Mazarine

Un grand bonheur de lecture, où cette chroniqueuse anglaise se livre avec humour et sensibilité sur sa quête amoureuse, qui ressemble sans doute un peu à la vôtre , souligne Carolyne Lachance

Dolly Alderton, née en 1988 de parents anglais et canadien, est journaliste et chroniqueuse pour le quotidien The Sunday Times. Dans ce livre, paru en anglais sous le titre Everything I Know About Love, elle raconte notamment de mauvais rendez-vous amoureux. Elle a publié son premier roman en 2020.

Le train s'arrête toujours quelque part, de Maryse Parent

La couverture du livre de Maryse Parent Photo : Pleine lune

C’est une séparation. Un couple part en voyage sac-à-dos pour traverser le Canada et se trouver, mais ils vont se séparer. C’est très bien écrit , résume Chantal Paquin.

Sorti en 2022, ce livre raconte l’histoire de Gabrielle et Philippe, un couple marié depuis trois ans. Maryse Parent a été journaliste scientifique, puis conceptrice-rédactrice dans une agence de publicité pendant 25 ans. Ce roman est son premier livre.

Pierre Jean Jacques et les autres…, de Marie-Élaine Proulx

Voici la couverture du livre de Marie-Élaine Proulx Photo : Les éditions La presse

On ne peut s’empêcher de tourner les pages pour connaître tous les détails du parcours (à obstacles!) amoureux de cette célibataire. – Carolyne Lachance

L’animatrice et journaliste québécoise Marie-Élaine Proulx, qui poursuit maintenant une carrière en rédaction, raconte sa quête amoureuse dans ce livre sorti en 2017. Elle y parle des histoires qui lui sont arrivées après son inscription dans une agence de rencontres pour trouver l’homme de sa vie.

Des matins heureux, de Sophie Tal Men

La page couveture du roman de Sophie TalMen Photo : Albin Michel

Ce roman est le troisième livre d’une série qui n’en est pas vraiment une. On suit le personnage principal, une médecin qui part de la Bretagne pour Paris après une rupture. C’est le hasard des rencontres qui peut changer notre vie. Je ne peux pas en dire trop et divulgâcher l’histoire , explique Chantal Paquin.

Sophie Tal Men est une autrice française. Elle est moins connue que Virginie Grimaldi, l’autre autrice très populaire qui écrit sur le thème “Prends-toi en main et recommence ta vie“ , ajoute Chantal Paquin.

Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka, de Marion Michau

Voici la page couverture du livre « Si le verre est à moitié vide, ajoutez de la vodka », de Marion Michau Photo : Albin Michel

Des minichroniques qui vous feront naviguer dans le monde du célibat de l’autrice avec beaucoup, beaucoup d’humour! – Carolyne Lachance

Avant de rencontrer l’homme de sa vie, l’autrice française Marion Michau a connu de nombreuses histoires. Elle les raconte dans ce livre.

Elle a publié Les crevettes ont le cœur dans la tête, son premier roman, en 2015 et la série jeunesse Le bloc-notes de Louise, co-écrite avec Charlotte Marin.

The Kiss Quotient, d’Helen Ohang

Voici la page couverture du livre d’Helen Ohang Photo : HUGO & CIE

Le personnage principal, Stella, est autiste, et sa vie amoureuse est un désastre total.

Sa carrière va bien, mais le reste ne fonctionne pas. Elle va donc engager un gigolo. C’est vraiment bien fait. – Chantal Paquin.

Helen Ohang est le pseudonyme d’une autrice américaine autiste. The Kiss Quotient, publié en 2018, est son premier roman. Après qu’on ait diagnostiqué l’autisme chez sa fille, elle a réalisé qu’elle était aussi neuroatypique.

La bouche pleine, d’Elisabeth Massicolli

La page couverture du livre d’Elisabeth Massicolli Photo : QUEBEC AMERIQUE

Un livre qui vise en plein dans le mille en révélant avec authenticité les dessous pas toujours roses des rencontres amoureuses. Plusieurs se reconnaîtront dans cette trajectoire qui n’est pas dépeinte de manière mièvre. – Carolyne Lachance

L’autrice est aussi journaliste et a notamment écrit pour Elle Québec, La Gazette des femmes, Clin d'œil et Véro. Elle a écrit ce premier roman en Italie. Son deuxième roman, Primadonna, sort à la fin du mois de février 2023. En 2017, elle a été l’instigatrice du recueil de poésie collectif Nos plumes comme des armes.

