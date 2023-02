Le montant de l’entente Canada-Manitoba sur les services en français inchangé depuis 2009

Entre 2018 et 2023, 1,4 million de dollars ont été octroyés chaque année à la province. L’entente précédente, qui couvrait la période de 2009 à 2013, était aussi de 1,4 million de dollars par an. Auparavant, le montant de l'entente était de 1,2 million de dollars par année, et ce, au moins depuis 1999-2000.

La Société de la francophonie manitobaine voudrait que le montant augmente dans le cadre de la nouvelle entente. Aucune augmentation, c’est un recul , résume son directeur général, Daniel Boucher.

L’Entente Canada–Manitoba sur les services en français soutient l’offre de services provinciaux et municipaux dans des secteurs tels que l’immigration, la santé, l’éducation de la petite enfance, la culture et le tourisme. Les initiatives liées à l’éducation scolaire et postsecondaire sont financées dans le cadre d’une autre entente.

C’est l’unique source d’argent fédéral pour les services en français (outre l’éducation) offerts par la province. Aujourd’hui, cette somme représente une fraction des dépenses de la province pour fournir ces services. À lui seul, le Secrétariat aux affaires francophones compte un budget annuel de près de 5 millions de dollars.

En 2016, la province a adopté la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine, qui requiert notamment que les entités publiques créent un plan stratégique pluriannuel sur des services en français. Même avec ces nouvelles obligations qui mènent à un renforcement des services, la province n’a pas reçu plus d’argent.

C’est quelque chose qu’on dit depuis longtemps. Je pense qu’il faut absolument que les provinces et les territoires soient appuyés davantage au niveau des services en français , affirme Daniel Boucher.

Si les provinces ne sont pas des partenaires, les services en français risquent de devenir un enjeu uniquement fédéral, ajoute-t-il. On sait que de plus en plus, les provinces doivent jouer un plus grand rôle dans le développement des communautés [francophones].

Un jeu de ping-pong

Daniel Boucher aimerait pouvoir démontrer aux deux ordres de gouvernement l’importance de collaborer sur ce dossier. J’avais déjà eu des discussions avec le fédéral qui blâmait la province, j’ai déjà eu des discussions avec la province qui blâmait le fédéral, alors il semble que c’est un jeu de ping-pong , affirme-t-il.

Il note que, dans la longue liste de demandes des communautés francophones en situation minoritaire, financer un autre ordre de gouvernement [pour qu'il remplisse ses obligations] semblait ne pas être la priorité pour Ottawa.

La cheffe des relations avec les médias et de la gestion des enjeux du ministère du Patrimoine canadien, Amy Mills, assure que des discussions sont en cours au sujet du renouvellement de l’entente.

Daniel Boucher est le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Le gouvernement du Manitoba est tenu de mener des consultations , mentionne-t-elle.

Daniel Boucher dit que la SFM n’a pas eu de discussion formelle avec la province à ce sujet. Ces consultations sont plutôt des discussions assez régulières entre des groupes communautaires précis et le Secrétariat aux affaires francophones, selon lui.

Un porte-parole de la province souligne que des consultations se poursuivent depuis des mois, mais ne fournit pas d’échéancier pour le renouvellement de l’entente.