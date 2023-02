L’heure de la retraite a sonné pour le joueur du Rouge et Noir Antoine Pruneau

Le joueur de 33 ans, originaire de Laval, remise casque et épaulettes après 122 matchs lors desquels il a récolté 448 plaqués et 10 interceptions. Il était un visage connu et rassurant du Rouge et Noir dans la communauté comme sur le terrain.

Antoine Pruneau est synonyme de football , a déclaré l'entraîneur-chef Bob Dyce par voie de communiqué. La passion qu'il apportait sur le terrain était inégalée. Il était très fier de porter le R et ça se voyait dans son leadership et son jeu.

Dans le feu de l'action, Antoine Pruneau n'hésite pas à se sacrifier pour plaquer un adversaire, même sans casque, comme sur cette séquence en 2015. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Il a fait preuve d'un leadership et d'un dévouement remarquables envers cette organisation. Il sera difficile à remplacer , a aussi mentionné le directeur général des Redblacks, Shawn Burke.

Personne n'a joué plus de matchs que Pruneau dans l'uniforme du Rouge et Noir dans son histoire.