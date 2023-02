Sainte-Paule : l’avenir du lac du Portage divise toujours

Certains aspects du second projet de règlement de la Municipalité de Sainte-Paule, qui vise à interdire les nouvelles constructions dans la zone boisée autour du lac du Portage, pourraient faire l’objet d’un référendum.

À la suite de l’assemblée publique de consultation concernant ce projet de règlement, tenue en janvier, 83 personnes ont soumis une demande de participation référendaire, selon la Municipalité.

Cette demande, prévue dans la loi par le ministère des Affaires municipales, est un mécanisme qui permet aux citoyens de forcer la tenue d'un scrutin référendaire pour contester ou non la version actuelle du projet réglementaire.

Mais seules les personnes domiciliées, propriétaires d’un immeuble ou occupant un lieu d’affaires dans la zone en question peuvent faire une demande d’approbation référendaire.

La Municipalité a donc mandaté le département d’urbanisme de la MRC de La Matanie pour s’assurer de la légitimité et de la validité des nombreuses signatures recueillies.

Douze signatures de personnes de la zone concernée sont nécessaires pour que la demande soit valide. Au moment d’écrire ces lignes, la MRC n’avait pas terminé la tâche qui lui a été confiée.

Deux visions s’affrontent en ce qui concerne l’avenir du lac du Portage. La Municipalité souhaite réglementer les abords du plan d’eau pour sa protection, mais plusieurs citoyens s’y opposent en indiquant que ces réglementations freineraient le développement économique de l’endroit.

Maintenir l'observation pour éviter les algues bleues

Pour l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR), la construction de nouvelles habitations autour du lac du Portage ajouterait beaucoup de pression sur l’écosystème, qui subit déjà les conséquences de l’utilisation humaine.

[Le lac du Portage] c’est un des lacs qu’on suit le plus, parce qu’il y a un gros trouble au niveau des cyanobactéries […] et leur floraison perdure pendant l’été et font le tour du lac , affirme la directrice générale de l’OBVMR, Mireille Chalifour.

La directrice de l'OBV Matapédia-Restigouche, Mireille Chalifour (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les cyanobactéries, communément appelées algues bleu-vert, se développent en raison d’un surplus de supplément minéral ou chimique dans l’eau qui alimente les bactéries, explique Mireille Chalifour. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un surplus de phosphore, principalement causé par l’activité humaine.

En 2008, il y avait moins de constructions [autour du lac] et on avait déjà dépassé de 25 % la capacité du lac à retenir le phosphore , affirme l’écologiste.

« Imaginez, dans le fond du lac, une grosse éponge qui absorbe l’excès de phosphore. Mais après un certain temps, elle n’est plus capable d’absorber et c’est à ce moment-là qu’elle va libérer le phosphore dans la colonne d’eau. C’est là qu’on observe la floraison des bactéries. » — Une citation de Mireille Chalifour, directrice de l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche

Mme Chalifour ajoute que le brassage de l’eau et des sédiments, causé par l’activité nautique sur le lac, amplifie la floraison des cyanobactéries.

La directrice générale rappelle également que les cyanobactéries peuvent causer plusieurs problèmes de santé. C’est dommage, mais quand c’est vert, n’allez pas vous baigner , recommande-t-elle.

Pour Mme Chalifour, il n’y a pas qu’une solution pour pallier ce problème, mais plusieurs.

L’important, en ce moment, c’est de créer un statu quo et de viser à maintenir pour essayer de réduire ce qui rentre dans le lac pour éviter d’avoir un héritage de ça dans le temps, comme en réduisant les eaux de ruissellement , explique-t-elle.

Elle reconnaît la difficulté de réglementer les activités entourant le lac. La première chose à faire et que je recommande aux gens du lac, c’est de travailler ensemble. C’est leur seule manière d’arriver à maintenir un habitat aquatique en santé , rappelle-t-elle.

Le lac du Portage, d’une superficie de 1,55 kilomètre carré et d’une profondeur de 25 mètres, est un lac dit de tête , c’est-à-dire qu’il est essentiellement alimenté par des sources d’eau.

Selon Mme Chalifour, il faut un peu plus de deux ans pour que le plan d’eau renouvelle complètement son eau.