C'est avec l'oeil vigilant et le souci des jeunes que Michel Lefebvre transporte les élèves depuis bientôt 47 ans. Le chauffeur de l'entreprise Groupe Autocar Jeannois a vu des centaines de binettes entrer et sortir de son autobus toujours avec la même passion.

Je suis un fervent du transport. J’aime faire de la route, de un, et j’aime rencontrer des gens , raconte-t-il.

Son père lui a transmis cette étincelle.

Mon père était un des débutants dans le transport scolaire. Moi, quand j’étais jeune, j’ai toujours accompagné mon père. Depuis l’âge de trois ans, je suis dans un autobus , poursuit-il.

Si ses yeux brillent encore aujourd'hui, c'est parce que les trajets ne se ressemblent pas pour lui.

Michel Lefebvre aime toujours son travail. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Chaque jour à son épreuve, ses aventures. On a aussi des nouvelles personnes à chaque jour qui nous amènent des nouveaux défis sur la route comme dans l’autobus , enchaîne le chauffeur d’expérience.

Son plus grand défi est d’assurer la sécurité des élèves qu'il reconduit. Depuis 35 ans, la Fédération des transporteurs par autobus sensibilise les usagers de la route, le milieu scolaire, les jeunes et leurs parents à l'importance d'adopter des comportements sécuritaires près des autobus.

Il y a des confrères qui ont vécu des choses, des camions qui ont passé le long de l’autobus pendant qu’ils faisaient l’embarquement. Une chance que les enfants étaient habitués d’attendre le signal du chauffeur avant de s’avancer, sans ça, ils ne seraient plus là aujourd’hui , se rappelle-t-il.

Si de plus en plus de gens sont conscients de l'importance de respecter les règles, la campagne M'as-tu-vu? a toujours sa raison d'être pour les automobilistes selon Michel Lefebvre.

Je ne sais pas si c’est la distraction ou le travail qui sont dans leur tête, mais ils oublient qu’on est là , avance-t-il.

L'attention de Michel Lefebvre se porte aussi à l'intérieur de son véhicule où les jeunes lui livrent quelques anecdotes sympathiques.

À tous les jours, on a un petit peu de confidences et on est là aussi pour les aider. Des fois, ils nous amènent des choses qu’on peut peut-être aller plus loin avec eux. On le dit à leurs enseignants ou à des intervenants que peut-être ils ont besoin d’aide. On le voit aussi, ça , conclut-il.

Pour chaque trajet, Michel Lefebvre n'a qu'un seul souhait : mener les jeunes à bon port.