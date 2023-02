Les Premières Nations, force motrice dans la protection des océans au Canada

« Nous avons besoin de l'océan, l'océan a besoin de nous, et je suis heureux que les gens commencent à le reconnaître. » Pour Frank Brown, chef héréditaire de la Nation Heiltsuk, en Colombie-Britannique, comme pour de nombreuses communautés autochtones au Canada, l’IMPAC5 a été une occasion importante de partager leur savoir, leur expérience et leurs espoirs pour l’avenir des océans.

Les annonces d’Ottawa, qui se sont multipliées au cinquième Congrès international sur les aires marines protégées, ont mis en valeur l'importance d’une collaboration avec les Premières Nations.

L’annonce d’un plan d'action pour un réseau d'aires marines protégées est l’achèvement de 18 années de travail pour la Première Nation Heiltsuk. Nous considérons donc cet accord comme un commencement plutôt que comme une fin, même s'il a fallu beaucoup de travail pour en arriver là , explique Frank Brown, conseiller principal à l’Initiative de leadership autochtone.

Frank Brown, chef héréditaire de la Nation Heiltsuk, lors de la conférence IMPAC5 à Vancouver, le 9 février 2023. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ce plan de gestion conjointe est une façon de reconnaître l’importance des savoirs autochtones, affirme Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique. C'est une façon de faire qui est totalement nouvelle et qui remet en question le modèle un peu plus traditionnel et colonial , dit-il.

L'atteinte des objectifs de protection de 30 % d'ici 2030, ne peut se faire qu'en étroite collaboration avec les peuples autochtones , ajoute-t-il.

Une nouvelle ère

Le gouvernement fédéral a d’ailleurs annoncé la création d’une nouvelle zone de protection marine au large de l'île de Vancouver, nommé Tang.ɢwan – ḥačxwiqak – Tsigis.

Avec la colonisation, les Premières Nations ont été dépossédées de leurs terres et de leurs territoires, donc avec l'établissement des aires marines protégées, il y a une occasion de rétablir ces liens et de les reconnaître , constate le chef héréditaire de la Première Nation Haida, Russ Jones.

Il documente depuis les 30 dernières années les connaissances traditionnelles de son peuple sur la gestion marine de cette région. Situé sur un archipel, son peuple dépend de la pêche pour sa subsistance.

Des représentants et leaders autochtones lors de la conférence IMPAC5 à Vancouver, le 8 février 2023. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Nous constatons que ces ressources s'épuisent et qu’il y a des espèces en danger. Donc, nous contribuons pour nous assurer que les générations futures peuvent profiter du mode de vie que nous avons , dit-il.

Russ Jones souligne également l’importance de s'assurer que la capacité et les ressources sont disponibles afin que la mise en œuvre de ces plans se concrétise sur le terrain.

Pour le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, il est dorénavant inconcevable au pays de créer une nouvelle aire de conservation sans la participation des peuples autochtones. C'est une façon de faire qui est totalement nouvelle et qui remet en question le modèle un peu plus traditionnel et colonial, annonce Steven Guilbeault.

Le partage des savoirs

Cette collaboration pourrait inspirer d’autres nations dans le monde et démontrer comment les communautés autochtones peuvent travailler avec d'autres gouvernements pour préserver ces zones critiques. Parce que nous les connaissons le plus étroitement , avance Frank Brown, chef héréditaire de la Nation Heiltsuk.

Entre deux évènements de l’IMPAC5, les discussions battent d’ailleurs leur plein. Frank Brown et Heremoana Maamaatuaiahutapu, le ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines et responsable de l’Artisanat de la Polynésie française, partagent leurs expériences.

Frank Brown (à gauche) et Heremoana Maamaatuaiahutapu (à droite) Ministre de la Culture, de l’Environnement et des Ressources marines, en charge de l’Artisanat, en Polynésie française. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Ces deux peuples sont reliés par l’océan Pacifique, mais aussi par leur connaissance sur territoire. On est là depuis deux millénaires et on a su être là pendant des millénaires. On saura encore être là pendant des millénaires , affirme Heremoana Maamaatuaiahutapu.

Il raconte que le rāhui, une pratique ancestrale, permet une gestion durable des ressources en restreignant ou interdisant la pêche. Quand on parle d’aires marines protégées chez nous, personne ne sait ce que c'est. Quand on parle de rāhui, les gens savent ce que c’est. Malgré la modernité, malgré la mondialisation, nos racines sont importantes.

Lors de la a cérémonie de fermeture les délégués des Premières Nations hôtes Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh et les ministres fédéraux Joyce Murray et Steven Guilbeault se sont sont faits appelés à se lever l’un après l’autre, afin d’imiter le mouvement d'une vague. Le mouvement symbolise un vent de changement.