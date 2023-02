L’ancien premier ministre John Horgan quitte la vie politique

J'en ai aimé chaque minute , souligne John Horgan, qui avec une touche d’humour, a offert une rétrospective de sa carrière qui le ramène à la première fois ou il a été élu à un poste : celui de Roi de Coeur lors de la Saint Valentin.

C'était difficile. J'ai dû faire campagne, mais j'ai réussi , dit-il en riant, avant de rappeler ses débuts à l’Assemblée législative en 1992. J'ai commencé à travailler dans ce bâtiment, salle 336. Le bureau du ministre de la Santé.

John Horgan a ensuite occupé plusieurs fonctions politiques dans plusieurs ministères avant de remporter son premier mandat de député dans ce qui était alors la circonscription de Malahat-Juan de Fuca, en 2005.

Je suis en bonne santé, je n'ai pas de cancer

John Horgan, 63 ans, avait déjà quitté son poste de 36e premier ministre de la Colombie-Britannique en novembre dernier après avoir été affaibli par son traitement contre un cancer de la gorge.

Celui qui avait initialement indiqué qu'il continuerait à servir en tant que député jusqu'à la fin de son mandat, l'automne prochain, a tenu à rassurer sur le fait qu’il ne quittait pas en raison de la maladie.

Je suis en bonne santé, je n'ai pas de cancer , affirme-t-il. J'avais prévu de répondre simplement au discours du trône. Je ne l'ai pas fait. Je ne m'attendais littéralement pas à faire ça, mais me voilà.

John Horgan n'a pas explicitement annoncé son intention de se retirer de la vie politique à l'intérieur de la chambre jeudi. Sinon, il serait effectif immédiatement. Un porte-parole du bureau du premier ministre a confirmé plus tard à CBC/ Radio-Canada qu'il avait l'intention de partir en mars.

John Horgan tire sa révérence après être devenu le seul premier ministre à avoir fait deux mandats dans l'histoire du Nouveau Parti démocratique de la Colombie-Britannique après avoir remporté un second mandat et avoir fait élire une majorité de députés lors d'une élection surprise tenue au cours de la première année de la pandémie de COVID-19, en 2020.

Je suis très chanceux d'avoir eu cette opportunité , dit-il.

Je tiens à tous vous remercier de m'avoir permis de vous dire aujourd'hui à quel point cela a été important pour moi, pour ma famille et pour ma communauté.

Un héritage salué

Au cours de ce second mandat, John Horgan est devenu le premier ministre néo-démocrate qui a servi le plus longtemps dans l'histoire de la province et son héritage a été salué par une longue ovation de ses pairs.

L'actuel premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui lui a succédé en novembre a rendu hommage à son prédécesseur.

Comment mesurer l'impact que John a eu sur cette province? , demande-t-il avant de citer, entre autres, le changement dans les services de garde, sa façon de gérer la pandémie ou encore sa gestion des enjeux liés à la crise climatique.

David Eby a longtemps été perçu comme le dauphin de l'ancien premier ministre, John Horgan. Photo : Radio-Canada

Je sais que tous les membres de notre caucus ont un amour et un respect sans bornes pour vous et le travail que vous avez accompli dans cet endroit au cours de votre carrière. Je fais de mon mieux pour suivre votre exemple , raconte-t-il. Vous avez été notre entraîneur. Vous avez été notre capitaine solidaire, encourageant [et] direct.

Par-dessus tout, je tiens à vous dire un grand merci , conclut David Eby.

Le leader parlementaire de l'opposition, Todd Stone, à également remercié John Horgan pour ses années de services.

John de Langford , lance-t-il, tous les Britanno-Colombiens vous remercient pour votre amour pour notre province, votre engagement à servir au mieux sa population, et merci d'avoir toujours fait de votre mieux , poursuit Todd Stone.

La cheffe du Parti vert, Sonia Furstenau a elle aussi tenu à applaudir le parcours de l’ancien premier ministre en soulignant la collaboration importante qu’il y a pu y avoir entre les deux partis.

Nous avons trouvé un moyen de travailler ensemble, et le travail que nous avons fait était important, et je suis incroyablement fière de ce que nous avons accompli , fait-elle valoir.