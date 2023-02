Les CUPR rejettent la demande d’aide aux propriétaires de boisés privés de l’est ontarien

Les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) ont rejeté, mercredi, la demande d’aide financière de l’organisme Boisés Est pour soutenir la restauration de boisés, plantations et érablières, endommagés par le derecho de mai dernier.

Cette demande de subvention, de 75 000 dollars, visait à élaborer un programme de conseils forestiers aux propriétaires de forêts privés qui ont été durement endommagées par le derecho du printemps 2022.

Jean Saint-Pierre, vice-président de l’organisme - aussi connu comme l’Association française des propriétaires de boisés privés de l’Est de l’Ontario - évalue que plus de 14 km2 de forêts ont été très endommagées ou entièrement détruites .

En décembre dernier, les CUPR avaient adopté une résolution afin d'évaluer cette demande. Finalement, mercredi, ils ont décidé de ne pas y donner suite.

Je suis d’accord pour soutenir notre environnement, mais je pense que donner cet argent risque de créer un précédent difficile à suivre , a justifié la mairesse de Casselman, Geneviève Lajoie.

Même son de cloche du côté du maire d'Alfred-Plantagenet, Yves Laviolette.

On n’est pas ici, je pense, pour aider des [propriétaires] privés dans nos décisions. Je suis d’accord qu’on envoie des lettres, que l’on continue d’essayer d’avoir quelque chose de la province et du fédéral. Mais je ne pense pas que c’est notre mandat et on ne veut pas créer un précédent non plus en sortant des argents pour tout un chacun.

« Ce n’est pas parce qu’il y a un manque au niveau provincial et fédéral que nous devons le prendre à notre charge, car sinon, on devra le faire pour tout. » — Une citation de Pierre Leroux, maire du canton de Russell

Le maire du Canton de Russell, Pierre Leroux, estime que d’autres dossiers sont bien plus prioritaires pour le gouvernement régional.

Nous avons beaucoup de priorités. Je suis inquiet du manque de logements abordables dans ma communauté, des manques dans le système de santé, le système de garderie… Selon moi, ces enjeux sont plus prioritaires que d’aider des propriétaires de boisés privés que nous avons déjà aidés au niveau des municipalités en leur donnant une réduction de taxes.

Une déception pour Boisées Est

M. Saint-Pierre n’a pu cacher sa déception, après la décision des CUPR . Le programme qui aurait été créé, dit-il, prévoyait aussi une participation financière des propriétaires.

Selon lui, l’aide déjà fournie par les municipalités et évoquée par M. Leroux, sous forme de réduction de taxes municipales, est limitée et soumise à des conditions, notamment de se doter d’un plan d’aménagement.

Jean Saint-Pierre, vice-président de Boisés Est Photo : Radio-Canada / Chantal Dubuc

La crainte exprimée par les élus de créer un précédent, il la remet en cause, rappelant l’urgence environnementale.

Les climatologues nous disent avec beaucoup de précision qu'il va y avoir d'autres désastres [...], alors on se doit d'être préparé [...]. C'est la responsabilité, je pense, de tous les niveaux de gouvernement d'être à l'écoute, d'avoir un peu de compassion et de développer des outils pour qu'on soit capables de réagir de façon appropriée pour faire face à ces désastres.

Son organisme compte poursuivre ses démarches auprès du gouvernement provincial pour obtenir de l’aide.

Avec les informations de Chantal Dubuc