Une entente pour améliorer la formation en santé dans la région de Kapuskasing

Trois organismes de soins et d’éducation de la région de Kapuskasing s’allient pour mettre en place de nouvelles options de formation pour les étudiants et les professionnels du milieu de la santé.

Le Collège Boréal, l’Hôpital Sensenbrenner et le groupe local de Kapuskasing de l'Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario (EMNO) signent une entente qui va permettre à terme de développer de nouvelles expériences cliniques et de nouvelles formations.

L’entente permet notamment à des travailleurs du domaine de la santé d’avoir un accès accru au laboratoire de simulation du Collège Boréal et l’accès à un nouveau mannequin en soins préhospitaliers avancés qui stimule un scénario de réanimation cardiaque.

Le Collège Boréal est heureux de pouvoir mettre à contribution ses programmes, ses installations et ses équipements afin de participer concrètement aux efforts visant à contrer la pénurie de main-d’œuvre qui touche le secteur de la santé, particulièrement dans le nord de la province , a indiqué le président du collège, Daniel Giroux.

Je suis vraiment fière et excitée de notre communauté , a affirmé Michelle Lebel, directrice des campus de Hearst et Kapuskasing du Collège Boréal.

Michelle Lebel est directrice des campus de Hearst et Kapuskasing du Collège Boréal. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Nous avons pu collaborer avec l’hôpital et l’école de médecine et les étudiants en médecine de notre région pour pouvoir former plus des professionnels de la santé et aussi faire du recrutement pour combler la pénurie de main-d'œuvre dans notre région en matière de santé , dit-elle.

France Dallaire, directrice générale de l’hôpital Sensenbrenner, se réjouit de l’aboutissement de cette entente, qui selon elle est en préparation depuis plusieurs années .

Je pense que ça va être des outils, de l’équipement, un partenariat extrêmement innovateur pour aider au recrutement et à la rétention du personnel de la santé dans nos communautés , affirme-t-elle.

Mme Dallaire croit que l’accès aux ressources qu’offre l’entente est définitivement attrayant pour les étudiants .

La Dre Julie Boucher, qui fait partie du comité d’éducation locale de l’Université de l’ EMNO , affirme que d’ajouter un laboratoire de simulation dans la région était un besoin depuis longtemps.

C'était dans nos rêves depuis plusieurs années d’avoir un laboratoire dans lequel on peut renforcer notre entraînement et aussi aller chercher des formations additionnelles localement , indique-t-elle.

L'accès au laboratoire signifie la possibilité de simuler certaines conditions médicales sur des mannequins, comme un arrêt cardiaque. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Elle dit que par le passé, les travailleurs de la santé devaient toujours sortir de Kapuskasing pour aller faire ces formations-là, puisqu’il n’y avait personne pour les donner .

Ce n’était pas toujours facile, parce qu’on est toujours occupés , ajoute-t-elle.

En vertu de l’entente, il sera désormais possible pour les organismes de l’entente de réserver les locaux de simulation médicale du Collège Boréal pour des formations, que ce soit pour des professionnels de la santé ou des étudiants de l’Université de l’ EMNO .

Avec les informations de Francis Bouchard