Une motion pour faire de Québec le lieu à privilégier pour les rencontres officielles

Une motion adoptée à l'unanimité par les élus de l'Assemblée nationale place la Capitale-Nationale comme lieu prioritaire pour la tenue d'évènements et rencontres officielles.

La motion a été présentée par le député péquiste de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé. Elle a été déposée conjointement par des élus de tous les partis, dont le caquiste Jonatan Julien, le chef libéral Marc Tanguay, le solidaire Sol Zanetti et la députée indépendante Marie-Claude Nichols.

Cette motion demande aux élus d'approuver l'idée que le territoire de la ville de Québec est le lieu privilégié et prioritaire de l’accueil des dignitaires étrangers en visite au Québec, des rencontres diplomatiques et des sommets gouvernementaux, des grandes rencontres politiques et des négociations importantes, de toute nature, auxquelles prend part le gouvernement du Québec.

Elle demande aussi que le gouvernement priorise le territoire de la Capitale-Nationale du Québec pour la tenue future de ces événements .

Finalement, elle demande à ce que le Secrétariat à la Capitale-Nationale du gouvernement du Québec comptabilise de nouveau dans son rapport annuel les informations concernant ces évènements, de même que le lieu où ils sont tenus .

Des rencontres à Montréal

Plusieurs acteurs, dont l'ancienne députée péquiste Agnès Maltais, ont reproché au premier ministre d'avoir tenu des rencontres officielles à Montréal, notamment la rencontre avec son homologue canadien Justin Trudeau, en décembre. Le chef libéral Marc Tanguay était du même avis.

Les premiers ministres du Québec et du Canada, François Legault et Justin Trudeau, se sont rencontrés à Montréal, en décembre. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Avant la présente session parlementaire, François Legault avait également discuté avec l'ensemble des chefs des partis à Montréal, plutôt qu'à Québec, lors de rencontres officielles.