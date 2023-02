L’appel de Nasser El Hallak contre l’acquittement d’un policier a été rejeté

Il avait fait appel de la décision d’acquitter Nathan Downing, un agent de police d’Edmonton accusé de lui avoir proféré des insultes racistes et fracturé son visage lors d’une arrestation en 2015.

Selon les documents de son appel, Nasser El Hallak affirme, entre autres, que la partialité du président de l’audience, Thomas Grue, a conduit à l'acquittement de l’agent Nathan Downing.

Or, la décision de 131 pages, Thomas Grue avait indiqué que le récit de Nasser El Hallak soulevait un certain nombre de questions troublantes liées à la crédibilité et que l'évaluation des preuves correspondait davantage à la version des policiers.

En tant que personne ayant commencé sa carrière de policier dans les années 1970, je sais par expérience qu'il a toujours été considéré comme impensable, dans la culture [du Service de police d’Edmonton], d'utiliser un quelconque langage raciste envers un membre du public , avait-il conclu dans sa décision rendue en 2021.

L’avocate du plaignant, Kate Engel, dit que le président de l’audience n’aurait pas dû utiliser son expérience professionnelle.

La commission affirme, de son côté, que Thomas Grue a le droit et est censé utiliser son expérience de la police au processus disciplinaire .

« La commission estime que la décision du président de l’audience était raisonnable, donc l'appel est rejeté. » — Une citation de Décision de la Law Enforcement Review Board

La commission n'a pas constaté de partialité ni de manquement à l'exercice du jugement professionnel de la part de Thomas Grue , peut-on lire dans la décision de Victoria Foster, la présidente de la commission, et de Glen Buick et Usman Mahmood, des membres de la commission.

L’avocate de Nasser El Hallak, Kate Engel, est déçue par le rejet de l'appel.