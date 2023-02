Stephen Blackwood, accusé d’agression sexuelle au N.-B., a enseigné à T.-N.-L.

Stephen Blackwood, un Néo-Brunswickois accusé d’agression sexuelle et de contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans, a été enseignant suppléant à Terre-Neuve-et-Labrador.

Dans un courriel à Radio-Canada, le district scolaire anglophone de Terre-Neuve-et-Labrador a confirmé que Stephen Blackwood a fait de la suppléance dans la région de Saint-Jean de Terre-Neuve de 2013 à 2022.

L’individu n’a pas travaillé dans nos écoles depuis , écrit jeudi le district, qui s’abstient de tout commentaire supplémentaire puisque le dossier est maintenant dans l'engrenage du système judiciaire.

Nombreuses accusations

Stephen Blackwood, 37 ans, de Moncton au Nouveau-Brunswick, fait face à plusieurs accusations dans cette province.

En décembre, il a été accusé à Fredericton d’agression sexuelle sur une personne de moins de 16 ans, de contacts sexuels et de voies de fait, en lien avec incidents allégués qui se seraient produits en novembre 2022.

Le 2 février dernier, Stephen Blackwood a été accusé à Moncton d'agression sexuelle et de contacts sexuels, dans une autre affaire qui, selon la Gendarmerie royale du Canada ( GRC ) au Nouveau-Brunswick, serait survenue dans une école en novembre 2022.

Des vidéos avec des enfants sur YouTube

Stephen Blackwood est présentement détenu au moins jusqu’à sa prochaine comparution, prévue pour ce vendredi à Moncton.

Il a fait de la suppléance dans des écoles du District scolaire anglophone Est du Nouveau-Brunswick du 26 octobre au 5 novembre 2022.

L’accusé est aussi youtubeur. Sa chaîne sur YouTube compte plus de 30 000 abonnés et on y voit de nombreuses vidéos où il pratique des activités de plein air accompagné d’enfants.

La GRC au Nouveau-Brunswick a déclaré mercredi que les enquêteurs cherchaient à savoir s’il y avait d’autres présumées victimes.

Dans un communiqué, la GRC dit avoir appris que Stephen Blackwood abordait souvent des enfants pour réaliser des vidéos pour sa chaîne YouTube dans divers endroits publics qu’il fréquentait depuis 2018 : le parc aquatique Magic Mountain, la plage Parlee, le YMCA du Grand Moncton, le centre aquatique et sportif de Dieppe et le quai de Shediac.

Il se présentait parfois parfois par le prénom Mark et utilisait son pseudonyme sur YouTube, Blamzooka.

La GRC du Nouveau-Brunswick et la Force policière de Fredericton affirment aussi avoir reçu des plaintes contre lui pour avoir présumément filmé des enfants fréquentant les piscines de divers hôtels.

Jeudi, la police à Terre-Neuve-et-Labrador n’a pas dit si elle enquêtait au sujet de cet enseignant suppléant.