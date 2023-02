L’hôpital Foothills formera des médecins à l'utilisation d'un petit stimulateur cardiaque

Cette technologie a été développée en partie par un cardiologue de Calgary.

La première implantation de ce stimulateur cardiaque sans-fil a eu lieu à Calgary en novembre 2020. Santé Canada en a approuvé l'utilisation au-delà du stade de la recherche clinique deux ans plus tard.

Un stimulateur cardiaque est un petit dispositif qui a pour but de corriger les rythmes cardiaques lents ou irréguliers. Le dispositif glissé directement sous la peau surveille continuellement les activités du cœur et aide à réguler le rythme cardiaque en envoyant des impulsions électriques au cœur pour le faire battre.

Contrairement à un stimulateur cardiaque traditionnel, le dispositif Aveir est sans fil, ce qui signifie qu'aucun câble ne relie l'appareil à la circulation sanguine du patient et donc à son cœur.

L’appareil mesure environ 3,8 centimètres de long, soit moins que la taille d'une pile AAA.

Développé par un cardiologue de Calgary

Le spécialiste du rythme cardiaque et vice-doyen des essais cliniques à l'école de médecine Cummins de l'Université de Calgary, Derek Exner, assure que l’appareil au développement duquel il a participé révolutionnera la vie des patients.

Cette autorisation est [une avancée] énorme en matière de soins cardiovasculaires et d'amélioration des soins pour les Canadiens , souligne le cardiologue.

[L'autorisation] permettra aux Canadiens d'avoir accès à cette nouvelle technologie de stimulateur cardiaque, ce qui signifie une meilleure qualité de vie.

Celui-ci a passé les 10 dernières années à chapeauter des équipes de spécialistes canadiens et australiens dans des recherches et des essais cliniques pour évaluer l'efficacité des dispositifs. L'élaboration de l’appareil Aveir s’est fait à l’hôpital Foothills de Calgary, ainsi que dans 55 autres endroits dans le monde, dont trois au Canada.

Selon Derek Exner, l'appareil est aussi plus facile à implanter et à remplacer et sa pile a une durée de vie de plus de 15 ans.