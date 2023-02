Un incendie a coûté la vie à deux personnes à North Vancouver

Selon la GRC de North Vancouver, plusieurs personnes ont pu s'échapper de la résidence unifamiliale de l’avenue Delbrook avant qu'elle ne s'enflamme complètement.

Après que les services d'incendie et de sauvetage du District de North Vancouver (DNVFRS) aient réussi à contenir et, ensuite, à éteindre l’incendie, deux personnes ont été retrouvées mortes à l'intérieur de la résidence. Elles ont été identifiées comme étant un homme et une femme de la même famille.

Nous n'en sommes qu'au tout début de l'enquête. Les enquêteurs de la GRC travailleront en étroite collaboration avec [les services d’incendie] pour déterminer la cause de l'incendie , affirme dans un communiqué un porte-parole de la GRC de North Vancouver, l’agent Mansoor Sahak.