Jusqu’à 25 cm de neige attendus dans l’Est-du-Québec

Plusieurs secteurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de la Haute-Côte-Nord recevront une bonne bordée de neige dans la nuit de jeudi à vendredi.

Environnement Canada a lancé des avertissements de neige pour tout le Bas-Saint-Laurent (à l’exception de Matane), la vallée de la Matapédia, la Baie-des-Chaleurs et les alentours de Murdochville, et du parc national de la Gaspésie, ainsi que pour Les Escoumins et Forestville.

De 15 à 25 centimètres de neige sont prévus pour ces secteurs, selon l’agence fédérale qui invite à adapter sa conduite aux conditions routières changeantes . La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte , ajoute Environnement Canada.

Les vents seront également de la partie, ajoute le météorologue Jean-Philippe Bégin. Des vents du nord-est, soufflant entre 30 et 50 kilomètres à l'heure avec quelques rafales au-dessus de 50 , note-t-il. Tout ça pour dire que cette nuit et demain matin, on va avoir de bonnes conditions de poudrerie. Il faut donc s'attendre à des conditions difficiles pour l'arrivée au boulot.

La tempête, qui ne passera pas à l'histoire selon M. Bégin, suivra un axe reliant le Témiscamingue jusqu'à la Baie-des-Chaleurs. La neige se poursuivra en journée, vendredi, mais diminuera en intensité.