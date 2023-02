Tragédie de Laval : Québec utilise une approche d’aide développée à Lac-Mégantic

En entrevue à RDI, la médecin spécialiste en santé publique et professeure à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke, Mélissa Généreux, affirme qu'elle est bien heureuse que le ministre utilise ce réseau qui, le rappelle-t-elle, est grandement inspiré de l'approche développée à Lac-Mégantic à la suite de la tragédie

On s'était rendu compte qu'on ne peut pas simplement attendre que les gens se pointent à l'hôpital ou en clinique pour demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui restent en silence, isolés, surtout dans un contexte de crise ou d'après-crise, explique-t-elle. On avait décidé de développer une équipe sur le terrain en proximité qui va à la rencontre des gens, surtout dans un mode prévention, de repérage.

Le programme s'est par la suite développé, et a notamment été utilisé à la grandeur du Québec lors de la pandémie. Les équipes ont été maintenues au cas où une autre catastrophe surgirait. On s'était dit : là, c'est pour la pandémie, mais il va y avoir d'autres crises!

J'espère que le réseau pourra être mis rapidement à contribution , ajoute-t-elle.

« C'est juste un filet de sécurité déjà existant pour mieux faire face à d'autres crises. » — Une citation de Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure à l'Université de Sherbrooke

La Dre Mélissa Généreux. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

La Dre Généreux souligne que ce type d'initiative fait une différence.

Si on c'était uniquement fié à Lac-Mégantic aux demandes d'aide psychosociales au fil des années, on serait rapidement arrivés à la conclusion que les choses rentraient dans l'ordre puisque de moins en moins de gens demandaient de l'aide, souligne-t-elle. Mais quand on faisait des enquêtes, des sondages, tout indiquait que les gens étaient encore nombreux à démontrer des symptômes de stress post-traumatiques et c'est là qu'on a changé notre approche.

La médecin rappelle qu'il est pleinement normal d'avoir des émotions fortes, mais que les gens doivent les reconnaître et trouver des endroits pour les partager.

« C'est là que les gens nous ont dit : sortez de l'hôpital, sortez des cliniques. Allez à la rencontre des gens. Cela fait toute la différence. » — Une citation de Dre Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure à l'Université de Sherbrooke