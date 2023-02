Assurance maladie : plaidoyer pour l’admissibilité des travailleurs étrangers temporaires

Ils sont environ 3400 qui travaillent de six à huit mois dans les principales industries de la province : la foresterie, la transformation de produits marins et la production d’autres aliments. L’assurance maladie n'est offerte qu’à ceux qui ont un permis de travail de 12 mois ou plus, ce qui exclut ceux qui occupent un emploi saisonnier.

Ces travailleurs saisonniers doivent donc se rabattre sur l’assurance maladie privée payée par leur employeur et qui couvre rarement les soins de santé primaires et les tests en laboratoire, selon Aditya Rao, membre du conseil d’administration de l’organisme Madhu Verma Migrant Justice Centre au Nouveau-Brunswick.

Leurs employeurs doivent pratiquement jouer le rôle d’un médecin et décider quel niveau d’assurance maladie privée est approprié pour eux , déplore M. Rao.

Il demande aussi au gouvernement fédéral de veiller à ce que ses transferts de fonds en santé servent entièrement à cette fin et qu’un peu d’argent soit prévu pour les soins de santé des travailleurs temporaires.

Un porte-parole du ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick, Adam Bowie, confirme que seuls les travailleurs étrangers qui ont un permis d’au moins 12 mois ont accès à l’assurance maladie. Il ne peut toutefois pas expliquer pourquoi cette couverture n’est pas offerte aux autres ni si le gouvernement compte changer cela un jour.

Un fardeau pour les travailleurs étrangers

Aditya Rao affirme qu’un travailleur lui a dit qu’il a dû payer lui-même 1000 $ pour avoir une échographie. Il ajoute qu’un autre travailleur cherche de l’aide financière pour payer sa dialyse.

Ces travailleurs, selon lui, ne sont pas à l’aise d’en parler publiquement parce qu’ils craignent que leur employeur néo-brunswickois ne les réembauche pas à l’avenir.

M. Rao ajoute que les dépenses médicales sont un fardeau particulier dans le cas des travailleurs étrangers temporaires parce qu’ils exercent en général des emplois où ils risquent de subir des blessures et qu’ils gagnent un bas salaire.

Les étudiants étrangers, pour leur part, sont admissibles à l’assurance maladie du Nouveau-Brunswick depuis 2017.

Peu de provinces exigent un permis de travail de 12 mois

L’Alberta, le Manitoba et Terre-Neuve-et-Labrador n’offrent aussi l’assurance maladie aux travailleurs étrangers temporaires que s’ils ont un permis de travail d’au moins 12 mois.

La Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et la Colombie-Britannique l'offrent à ceux qui ont un permis de travail d’au moins six mois.

En Saskatchewan, il suffit que ces travailleurs vivent dans la province pendant au moins trois mois pour y avoir droit.

Au Québec, les travailleurs étrangers temporaires en agriculture qui proviennent du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Salvador y ont droit dès leur arrivée dans la province.

En Ontario, les mesures en matière de COVID-19 ont rendu tous les travailleurs étrangers temporaires admissibles à l’assurance maladie, indique Aditya Rao, mais on ne sait pas si cela va durer.