La Galerie Mann met à l’honneur les artistes du nord de la Saskatchewan

Dans le cadre du festival d'hiver de Prince Albert, la Galerie Mann organise une exposition communautaire dans laquelle plus de 140 œuvres d'art réalisées par des artistes émergents et professionnels du nord de la Saskatchewan seront exposées.

Cette année, c'est à l'artiste et membre de la Première Nation Yellow Quill Wally Dion que revient le rôle de commissaire responsable de l’exposition. Il est notamment connu pour ses sculptures reprenant des formes géométriques avec des circuits imprimés qui illustrent les liens qu'entretiennent les communautés autochtones.

L’artiste s'intéresse particulièrement aux relations entre les Autochtones et les descendants des colons, surtout dans les Prairies, ainsi qu'aux relations de pouvoir entre ces groupes.

Je suis attaché à cet endroit. Je suis attaché à mon travail, mais aussi dans le sens où il y a beaucoup de travail à faire en Saskatchewan , indique Wally Dion lors d’une entrevue accordée à Radio-Canada.

Dans le cadre de cette exposition communautaire, aucune oeuvre proposée n'a été rejetée. On y retrouve donc, par exemple, une sculpture en acier de Jaret Mayer, intitulée Warrior (Guerrier), qui, selon Wally Dion, pourrait choquer certains spectateurs en raison de son caractère maladroit .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La sculpture Warrior, réalisée par Jaret Mayer. Photo : Fournie par Marcus Miller

Or, selon M. Dion, cette oeuvre propose une certaine ouverture et une porte d’entrée pour un dialogue avec le peuple autochtone.

On ne peut pas la rejeter à cause des centaines d'heures passées à la faire. [...] C'est une œuvre d'art accomplie. Les gens montrent de l'intérêt pour les autochtones et ils essayent de participer à la discussion , ajoute-t-il.

L’exposition ouvrira ses portes le vendredi 10 février à la Galerie Mann de Prince Albert. Les amateurs d'art pourront la visiter jusqu'à la fin du mois de mars.

Avec les informations de Raphaële Frigon