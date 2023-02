Itinérance zéro : Marchand garde le cap

Bruno Marchand a rencontré le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonathan Julien et Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux, pour discuter de l'itinérance.

Le gouvernement a exprimé son intention de financer la lutte à l'itinérance à court terme. Bruno Marchand doit maintenant répertorier les demandes financières des différents organismes communautaires et les porter devant le gouvernement. On va attendre sa réponse, mais il nous a promis une ouverture et une réponse positive .

Le premier magistrat rappelle toutefois que sa vision à long terme pour éradiquer complètement l'itinérance, l'itinérance zéro, prendra plusieurs années. Il refuse, toutefois, de baisser les bras.

Bruno Marchand, jeudi. Photo : Radio-Canada

On pense qu'on peut faire une différence comme d'autres villes [dans le monde], et c'est ce que j'ai dit à M. Carmant hier. Elles ont toutes un point commun : l'engagement des politiciens et l'engagement de moyens concrets avec des ressources spécifiquement dédiées pour faire une différence. On veut être parmi ces villes-là .

Itinérance zéro

Questionné à savoir si le vœu d'éradiquer complètement le phénomène était réaliste, le maire a refusé de baisser les bras.

Bruno Marchand refuse de modifier les termes itinérance zéro pour diminuer les attentes.

« Je ne regrette pas. Ce n'est pas un vœu pieux. Je ne suis pas un pelleteux de nuages. [...] Il y a des exemples de ville dans le monde [...] qui permettent de diminuer l'itinérance. [...]. Nous, on est ici pi on n'attend et on dit que c'est une fatalité. Je refuse que ce soit une fatalité. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec.

Il prévient toutefois que le gouvernement du Québec ne s'était pas engagé formellement à arriver à cet objectif. Je ne suis pas sûr qu'ils vont embarquer dans l'itinérance zéro, M. Carmant ne m'a pas fait cette promesse-là. Moi, ce que je veux, c'est qu'il nous soutienne.

La nouvelle maison pour sans-abri Lauberivière dans Saint-Roch sur la rue du Pont. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

L'exemple d'Helsinki

Le financement pour lutter contre l'itinérance existe, mais il ne descend peut-être pas à la bonne place , croit Bruno Marchand.

« Peut-être qu'il y a des budgets qui passent par le biais des CISSS et des CIUSSS, mais pour lesquelles il n'a pas d'aboutissement sur le terrain pour différents contextes qui s'explique. Mais quand je vois qu'il y a 20 % de Lauberivière qui n'est pas ouverte, il y a un problème alors qu'il y a des gens qui dorment dans la rue. » — Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

Le maire cite notamment l'exemple d'Helsinki, qui a considérablement diminué le taux d'itinérance. Selon lui, la capitale finlandaise a vu diminuer son nombre de places en refuge de 1800 à 170. Imaginez comment ils ont transformé leur communauté et c'est une des raisons pourquoi je vais les voir en mars .

Helsinki, en Finlande Photo : iStock / Subodh Agnihotri

Le maire cite cette force d'Helsinski à mieux accompagner les personnes en situation d'itinérance dans leur recherche de logement. Ils ont moins besoin d'espace en refuges qu'auparavant parce qu'ils ont travaillé différemment. C'est possible , croit le maire.