Le sculpteur Jean-Guy Dallaire n’est plus

Le sculpteur et photographe Jean-Guy Dallaire s’est éteint mercredi après-midi à la suite d’une longue maladie.

L’artiste de Vancouver, qui souffrait d’un cancer depuis plusieurs années, a reçu l’aide médicale à mourir entouré de proches.

Diplômé en photographie du Northern Alberta Institute of Technology à Edmonton dans les années 60, Jean-Guy Dallaire avait amorcé son travail de sculpture à Vancouver où il a déménagé à la fin des années 70.

Autodidacte, il a notamment réalisé des sculptures de bronze mettant en scène la famille, véhiculant un sentiment d’intimité et de tranquillité. Il a participé à de nombreuses expositions dans le monde, entre autres au Madison Square Gardens et lors du Art Expo de 1984 à New York de même qu’au Peace Arch Park à la frontière canado-américaine.

Jean-Guy Dallaire a fait de nombreuses explositions notamment avec ses sculptures de bronze. Photo : Radio-Canada

Enseignant de sculpture à Vancouver dans les années 80, Jean-Guy Dallaire est ensuite revenu à la photographie, se prenant de passion pour les nuages dont il souhaitait partager la beauté et dans lesquels il percevait des symboles et images spirituelles.

C’est une question de s’émerveiller à la beauté qu’on peut voir, ça demande de l'imagination c’est sûr , disait-il dans une entrevue en 2019 sur son exposition de photographies Images in Heaven à Vancouver.

Jean-Guy Dallaire a publié plusieurs livres de photographies, dont, en 2015, Wreck Beach Originals, portant sur sa série de sculptures de petites dimensions inspirées des pierres et cailloux qu'il trouvait principalement à la plage Wreck Beach de Vancouver.