Carrefour 40-55 : IDE Trois-Rivières enchanté de l’apport des chercheurs de l’UQTR

Le directeur général d’Innovation et développement économique (IDE) Trois-Rivières, l’organisme paramunicipal responsable d’élaborer un plan pour le parc industriel du Carrefour 40-55, salue l’initiative des chercheurs de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) qui ont publié une proposition sur le sujet .

Il y a des suggestions intéressantes à explorer , a déclaré Mario De Tilly qui affirme avoir été agréablement surpris par cet avis non sollicité.

Les 27 chercheurs suggèrent notamment de faire du développement sur 100 hectares, mais de protéger la tête du bassin versant de la rivière aux Sables où se trouvent des centaines d’espèces végétales et animales.

Le fait que ça émane d’une source tout à fait crédible nous rassure énormément, nous rassure [...] qu’on n’était pas tout à fait erratique dans notre proposition , ajoute le dg d’IDE. La publication de cette proposition est un revirement majeur, selon M. De Tilly.

« Je pense qu’on va arriver à un projet et à un produit qui sera un des plus respectés et un intéressant au niveau québécois. » — Une citation de Mario De Tilly, dg d'IDE Trois-Rivières

Par ce document, les chercheurs souhaitent faire la démonstration qu'il est possible de concilier développement économique et protection de l’environnement si cette démarche s’inscrit dans une vision plus large , indique l’ UQTR .

La proposition des chercheurs de l’UQTR en 4 points : Le développement de 100 hectares de milieux industriels La protection de la tête du bassin versant de la rivière aux Sables La conservation d’habitats fauniques d’importance à l’échelle des Basses-Terres du Saint-Laurent La minimisation des pertes de carbone vers l’atmosphère dans un contexte d’atténuation des impacts sur le climat Source : Université du Québec à Trois-Rivières

Mario De Tilly admet qu’ IDE n’a jamais pensé à solliciter l’ UQTR , notamment car l’organisme ne s’attendait pas à recevoir autant de critiques pour le plan qui a été présenté aux élus du conseil municipal, mais pas au public. On ne s’attendait pas à des réactions aussi vives , confie-t-il.

On voit toute l'importance d’être une ville universitaire où on a des ressources techniques et scientifiques en mesure de nous soutenir dans notre développement , ajoute le directeur général.

Sans rentrer dans les détails, il laisse entendre que les propositions seront étudiées par Innovation et développement économique Trois-Rivières. Mario De Tilly rappelle toutefois qu’il y a des facteurs à tenir en compte. Il a notamment donné comme exemple la présence de servitudes pour un gazoduc.

Avec les informations de Raphaël Brouillette