Keystone: la pire fuite de l’histoire de TC Énergie liée à un défaut de soudure

Un défaut de soudure et une tension dans la flexion de la canalisation Keystone sont responsables d’un déversement massif de pétrole au Kansas début décembre, selon un communiqué de l’entreprise calgarienne TC Énergie.

Une analyse métallurgique du tronçon a déterminé que le défaut de soudure a eu lieu lors de la fabrication du tronçon. Ce défaut et une tension dans la courbure du tuyau ont conduit à une fissure qui s’est propagée. La raison de la tension fait toujours l’objet d’une enquête.

L’entreprise assure toutefois que le matériel utilisé et sa résistance ne sont pas en cause. Le pipeline qui a été remis en service à la fin du mois de décembre  (Nouvelle fenêtre) fonctionne encore à une pression plus faible qu’à la normale.

Plus de 650 travailleurs continuent les opérations de nettoyage autour du ruisseau contaminé au Kansas. Photo : Agence de protection de l'environnement des États-Unis

Environ 13 000 barils de pétrole se sont déversés début décembre dans un ruisseau du comté de Washington, au Kansas, ce qui a conduit à la fermeture du pipeline pendant trois semaines et le déploiement de 800 travailleurs au plus fort des opérations de nettoyage. L’entreprise a légèrement revu à la baisse le volume de la fuite, estimée d’abord à 14 000 barils.

Le coût des activités de nettoyage et d’enquête sur les causes de la fuite de l’oléoduc Keystone est évalué à près de 650 millions de dollars.

Selon le site interactif mis en place par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis, le plus gros des hydrocarbures a été récupéré du ruisseau Mill. Les activités de nettoyage se concentrent maintenant sur des zones de contamination plus petites sur les berges du ruisseau. Un système de traitement des eaux doit être construit.