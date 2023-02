Solastalgie : ode instrumentale à une planète en crise

La solastalgie, un terme inventé par le philosophe australien Glenn Albrecht en 2003, est une forme de détresse existentielle liée à la peur de perdre son habitat, son refuge, son lieu de réconfort; en l'occurrence, la planète Terre.

Ça s’approche de l'écoanxiété, qui est plutôt un phénomène aigu avec des symptômes, alors qu’ici, on est plus dans un état émotif. C’est ce qu’on a voulu symboliser ici, à travers une thématique environnementale , explique-t-il au bout du fil, à quelques jours de la sortie de l’album.

On a essayé de produire une musique cinématique, très imagée, planante, qui nous rappelle les émotions que l’on peut ressentir face à un monde qui s’érode.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Huit tableaux cinématiques

La formation Solastalgie est née en 2021 d’un désir brûlant de jouer de la musique et de créer alors que la population devait subir un autre couvre-feu en raison de la pandémie de COVID-19.

Jérôme Dupras (basse et batterie), Jérôme Dupuis-Cloutier (vents et claviers) et Guillaume St-Laurent (piano) pensaient à l’avenir de leurs enfants et à celui du monde qu’ils leur laisseront, dans cette ambiance de fin du monde caractéristique du moment.

On avait vraiment envie de faire un projet créatif pour avoir une soupape et une thérapie sur notre sensibilité à la cause environnementale , résume Jérôme Dupras.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Confinés à la maison, les trois collègues ont créé l’album entièrement à distance, en s’envoyant des fichiers audio et vidéo ainsi que de la musique autour de huit thèmes liés à l'environnement qui sont reflétés dans les titres des chansons : la disparition des mammifères marins (dans Humpback), la santé de nos forêts (dans Flore laurentienne) ou encore l’évitement (dans Tout inclus).

On a alimenté chacun de ces tableaux avec un imaginaire : des images, des bouts de vidéo… Chacun de notre côté, on s’en est inspirés pour travailler des bouts de mélodie, des suites d’accords, des structures; un peu comme une courtepointe où chacun contribue, illustre Jérôme Dupras. Tranquillement, les pièces se sont bâties.

Mélancolie et espoir

Solastalgie est un album doux, posé et relaxant à écouter, mais ses huit titres peuvent être très chargés émotionnellement; pensons à la pièce d’ouverture, Montmorency, dont la beauté est teintée d’une infinie tristesse. Cette impression est décuplée par les lignes de piano enlevantes de Guillaume St-Laurent et les somptueux arrangements de vents de Jérôme Dupuis-Cloutier.

Même si le message demeure sérieux, la légèreté prend le relais de la mélancolie sur certaines pièces, comme sur Tout inclus, avec ses notes caribéennes et sa basse groovy, ou encore la très jazzée Flore laurentienne, marquée par le travail remarquable de Jocelyn Tellier, guitariste invité à jouer sur toutes les pièces de l’album.

Très intuitivement, l’imaginaire de la crise environnementale nous a emmenés dans cet espace de tristesse. On est pères de jeunes enfants, on s’inquiète pour le futur , explique Jérôme Dupras.