Le Conseil d’alphabétisation du Nunavut remporte le Prix Inspiration Arctique

Le Conseil d’alphabétisation du Nunavut a remporté, mercredi soir, le Prix Inspiration Arctique d’un million de dollars pour son projet « Pilimmaksaijuliriniq ». L’initiative cherche à insuffler à ses différents programmes des éléments traditionnels inuit liés au bien-être et davantage de compétences en santé mentale.

Au lendemain de la cérémonie qui avait lieu à Ottawa, la présidente Conseil d'alphabétisation du Nunavut, Adriana Kusugak, peine encore à trouver les mots justes pour décrire ses émotions. C’est un peu choquant, mais en même temps vraiment excitant , confie-t-elle. Nous sommes tellement honorés de recevoir ce prix.

L’argent servira à faire de la recherche avec des aînés et des psychologues pour améliorer notre habileté à comprendre et à intégrer les pratiques de santé mentale et de bien-être dans nos programmes , explique Adriana Kusugak.

Le prix doit aussi permettre au Conseil d’alphabétisation du Nunavut d’élargir son projet aux différentes régions de l’Inuit Nunangat, qui englobe les quatre régions inuit au pays : la région désignée des Inuvialuit (qui recoupe une partie des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon), le Nunavut, le Nunavik (nord du Québec) et le Nunatsiavut (nord du Labrador).

Adriana Kusugak est la présidente du Conseil d'alphabétisation du Nunavut. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

La plupart des programmes du Conseil d'alphabétisation du Nunavut impliquent à la fois des enfants et des aînés pour faciliter une transmission intergénérationnelle du savoir.

Le conseil cherche notamment à atténuer les effets des traumatismes intergénérationnels à travers des ateliers où différentes générations sont amenées à apprendre des choses les unes des autres. Ces ateliers vont de la couture à la cuisine, en passant par le plein air.

« Nous savons que [nos] programmes contribuent à prévenir le suicide. Ils donnent aux gens un but, un endroit où aller, de nouvelles occasions d’apprentissage et il renforce leur confiance en eux. » — Une citation de Adriana Kusugak, présidente, Conseil d’alphabétisation du Nunavut

L'édifice du Conseil d'alphabétisation du Nunavut à Rankin Inlet, en septembre 2022. L'organisme offre des programmes dans les trois régions du territoire. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Répondre à un besoin unique

Le Prix Inspiration Arctique récompense tous les ans des initiatives nordiques dans les secteurs notamment de l’éducation, de la culture, de la santé, des langues et des arts de la scène.

Je crois qu’il encourage des projets qui sont portés par les communautés et qui sont importants pour elles , soutient le président de la fondation du Prix Inspiration Arctique, Wally Schumann.

Au total, 2,7 millions de dollars ont été remis cette année à sept équipes et projets à travers le Nord.

Wally Schumann croit que le Prix Inspiration Arctique vient combler un manque dans le Nord, puisque les financements gouvernementaux sont parfois contraignants et limités.

Le Prix est financé par sa fondation, qui dispose d'environ 50 millions de dollars. Au cours de ses 11 dernières années d’existence, près de 20 millions de dollars ont été remis à environ 50 projets.

Wally Schumann a notamment été ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, aux Territoires du Nord-Ouest, et député territorial de Hay River. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

D’autres organismes récompensés

Trois autres prix ont été octroyés à des projets du Grand Nord.

La nouvelle organisation de gouvernance de la recherche Atanniuvik, au Nunavik, reçoit 500 000 $ pour embaucher du personnel. L’organisme cherche à faire progresser l’autodétermination des Inuit du Nunavik en matière de recherche.

Au Yukon, le programme de soutien au rétablissement Shäwthän Näzhì reçoit un prix de 500 000 $ qui servira notamment à embaucher davantage de praticiens autochtones.

Le programme Leçons de nos aînés remporte 450 000 $ pour l’identification d’artefacts historiques cités dans des histoires racontées par des aînées des T.N.-O. puis pour la création d’une exposition virtuelle pour les faire connaître.

Six des sept projets qui ont remporté un prix lors de la cérémonie des Prix Inspiration Arctique, à Ottawa, mercredi soir. Photo : Justin Tang/Prix Inspiration Arctique

Dans la catégorie jeunesse, trois équipes ont quant à elles chacune reçu un prix de 100 000 $ pour :

la création d’un programme de développement des jeunes du Nord à Tuktoyaktuk, dans le nord des T.N.-O., un projet piloté par le regroupement de jeunes des Jeux du Nord « Inuvialuit Piuyausiq », qui souhaite faire la promotion de l’activité physique et des liens culturels auprès des jeunes;

la construction d’un camp traditionnel appelé « N’’tsaÜw Chu’ Kedts’edán Kù » sur le campus de l’école secondaire Porter Creek, au Yukon;

la création par le Nunavut Youth Creative Collective d’une agence visant à accroître la représentation des Inuit dans des domaines comme la publicité et les médias.

Avec les informations de Salu Avva