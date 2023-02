Santé : Doug Ford rencontre Jean-Yves Duclos en privé à Toronto

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, et son collègue aux Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, sont à Toronto jeudi matin pour discuter de transferts en santé avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.

La rencontre se déroule dans le bureau du premier ministre Ford à l'Assemblée législative.

M. Ford a indiqué qu'il demanderait plus d'argent à Ottawa pour les soins à domicile et de longue durée.

Il aimerait aussi un accord entre les provinces et le gouvernement Trudeau d'une plus longue durée que la proposition de 46,2 milliards de dollars de plus sur 10 ans du fédéral.

Avant la rencontre jeudi matin, les ministres Leblanc et Duclos ont affirmé qu'ils avaient hâte de prendre part à ces pourparlers bilatéraux avec l'Ontario.