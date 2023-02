Saguenay invite la population à réfléchir sur l’aménagement de l’ancienne zone ferroviaire

L'activité est organisée en partenariat avec la firme d’urbanisme L’Atelier Urbain. Selon les organisateurs, cette démarche d’inclure des citoyens en amont des projets d’urbanismes aurait été appréciée par d’autres organismes qui l’ont déjà expérimentée.

Les citoyens intéressés pourront contribuer à la conception du projet.