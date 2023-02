Transferts en santé : l’amélioration des soins de première ligne réclamée en Atlantique

Des groupes qui représentent des infirmières et des médecins en Atlantique accueillent favorablement la proposition du gouvernement fédéral d’augmenter le financement des soins de santé, mais ils estiment qu'une partie des transferts en santé doit être utilisée pour engager davantage de personnel et pour améliorer les soins de première ligne.

Le gouvernement fédéral a proposé des transferts en santé aux provinces et territoires de 196 milliards $ sur dix ans, ce qui ajoute 46,2 milliards $ d'argent neuf pour les soins de santé partout au Canada.

Une infirmière travaille sur un patient à l'urgence du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Les provinces peuvent aussi obtenir 1,7 milliard $ sur cinq ans pour augmenter les salaires des préposés aux services de soutien dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée et qui se déplacent auprès des patients à domicile.

Atténuer les pénuries critiques et chroniques

Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers (FCSII), qui compte 200 000 membres, croit que le financement doit être utilisé pour atténuer les pénuries critiques dans les hôpitaux et les centres d'hébergement afin d'avoir un impact réel.

« À l'heure actuelle, nos infirmières quittent le marché du travail ou travaillent à temps partiel, parce qu'elles s'épuisent à cause de la charge de travail, du manque de souplesse et du trop grand nombre d'heures supplémentaires. Ce n'est pas réglé. » — Une citation de Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d'infirmières et infirmiers

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Janet Hazelton, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, est d’avis qu'il faut remédier à la pénurie chronique de personnel infirmier.

« Nous avons des infirmières qui travaillent 24 heures sur 24 et il manque de personnel chaque jour où elles viennent travailler. Ce n'est pas gérable et les infirmières se blessent. » — Une citation de Janet Hazelton, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse

Un nombre record de citoyens dans un médecin de famille en N.-É.

La Dre Leisha Hawker, présidente de Médecins Nouvelle-Écosse, estime que l'amélioration de la structure des soins de première ligne en cliniques aidera à attirer de nouveaux médecins dans une province où 130 000 citoyens n'ont pas de médecin de famille.

Environ 13 % des Néo-Écossais n'ont pas accès à un médecin de famille. C'est un record historique. Alors nous devons vraiment nous concentrer sur le maintien en poste et le recrutement de médecins de famille ,selon la Dre Hawker.

« Même les Néo-Écossais qui ont actuellement un médecin de famille n'ont pas accès en temps opportun à leur médecin de famille, ce qui signifie que nos services d'urgence sont surchargés de problèmes de santé non urgents. » — Une citation de Dre Leisha Hawker, présidente de Médecins Nouvelle-Écosse

Mme Hawker soutient que l'investissement dans le système de soins de première ligne allégerait une certaine pression sur les services d'urgence qui sont fort occupés et à court de lits.

C’est l’argent des contribuables , note Paula Doucet

La nouvelle offre de financement aidera absolument les soins de santé, a noté Paula Doucet, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, Paula Doucet. Photo : CBC

Ce qui nous préoccupe le plus, nous et les infirmières de tout le Canada, c'est la reddition de comptes et le fait que (l'argent) soit versé au système public de soins de santé , dit-elle craindre.

Il s'agit de l'argent des contribuables canadiens. Nous devons nous assurer qu'il est réservé aux travailleurs de la santé, à notre système, à la prestation des soins, aux soins de longue durée et à tout ce dont nous parlons depuis de nombreuses années , a demandé Mme Doucet.

Une responsabilisation importante

Barbara Brookins, qui dirige le Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Île-du-Prince-Édouard, a soutenu que la responsabilisation est importante pour veiller à ce que les plans et les fonds supplémentaires produisent des résultats tangibles dans le système de santé publique.

Barbara Brookin, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC / Steve Bruce

« Nous voulons nous assurer que chaque dollar qui est affecté à la santé sera utilisé pour la santé dans un système public où il y a un accès universel, et nous ne parlons même pas d'un sou qui servira à payer des frais d'administration dans une entreprise privée. » — Une citation de Barbara Brookins, du Syndicat des infirmières et infirmiers de l'Île-du-Prince-Édouard

Selon Mme Brookins, la pénurie d'infirmières est beaucoup plus prononcée et amplifiée dans un endroit plus petit comme l'Île-du-Prince-Édouard.

La présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, la Dre Michèle Michaud, a déclaré que l'augmentation du financement est encourageante et qu'il faut accorder la priorité à la modernisation des soins de santé.