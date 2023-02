Imprimerie : une vieille industrie à la conquête du futur

Que deviendra l’imprimerie à l’ère du tout numérique? Allons-nous vraiment oublier le papier qui accueille les manuels scolaires, les livres sacrés, les plus beaux poèmes ainsi que les traités de guerres et de paix à travers l’histoire de l’humanité ? Imprimeurs, manufacturiers et chercheurs sont unanimes : le papier a été froissé, mais il n’a pas encore dit son dernier mot. L’imprimerie sous toutes ses formes a encore de beaux jours devant elle.

Regardez derrière vous. Ça aussi, ce sont les imprimeurs qui le font , lance Eric Lamontagne, PDG de MONT-ROY, en désignant dans la rue des camions, dont les remorques sont tapissées d’une multitude d’images publicitaires.

Eric Lamontagne, PDG de l’imprimerie Mont-Roy. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Depuis le siège social de son entreprise situé non loin de l’aéroport de Montréal, M. Lamontagne explique que l’imprimerie n’est pas morte, mais on n’imprime plus comme avant.

Il y a différents modèles d’imprimerie. Des entreprises se spécialisent dans l’emballage, alors que d’autres se dirigent vers l’édition. Mais les secteurs ne sont pas tous égaux , reconnaît-il.

L’industrie a connu des moments difficiles. On a déjà prédit sa mort avec l’arrivée de l’ordinateur et d’Internet, mais avec le temps, on s’est diversifiés en faisant du numérique et du grand format comme l’affichage sous forme de bannières. […] Ça fait partie de notre monde aujourd’hui , explique le patron de l’entreprise qui se présente comme une spécialiste multiplateforme .

Il cite l’exemple de la pandémie, qui a favorisé le recours à l’achat en ligne. Ces produits commandés dans le confort de son salon, il faut bien les emballer pour les livrer au client , souligne-t-il sourire aux lèvres, ce qui crée un vaste marché pour le carton.

Pour ce qui est des coûts, il est bien plus cher de produire du papier fin que l’on peut utiliser pour le courrier ou les imprimés administratifs que le carton qui sert entre autres à l’emballage. Les investissements majeurs pour adapter l’équipement d’une presse sont de l’ordre de plusieurs dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Mais il en coûte à peine 15 ou 20 millions de dollars pour convertir cet équipement à la fabrication du carton.

« La demande du carton a explosé. […] Il s’est enlevé énormément de tonnage sur le marché. » — Une citation de Eric Lamontagne, PDG de Mont-Roy

La pression sur la demande de carton est importante depuis plusieurs années sur le marché mondial, tient-il à nuancer. Il fait état d’une pénurie de papier, notamment depuis plus de deux ans, au point où les clients ne peuvent plus spécifier le genre de papier qu’ils veulent , mais doivent se contenter de ce qui est disponible.

La guerre en Ukraine est venue, elle aussi, accentuer cette pénurie, ajoute Eric Lamontagne.

L’imprimerie présente partout dans notre vie

Que ce soit à la maison ou au travail, les produits imprimés peuplent notre quotidien. On est en support pour pas mal toutes les industries , insiste Eric Lamontagne. Cela va du secteur de la construction et de l’industrie automobile au marché immobilier. Les politiciens dans les trois paliers gouvernementaux y ont aussi recours lors des campagnes électorales pour leurs pancartes.

En pleine crise de la COVID-19, les imprimeurs ont été sollicités pour appuyer les autorités dans leurs campagnes de sensibilisation et pour faciliter la signalisation dans les hôpitaux et dans différents centres de vaccination. L’administration et de nombreux organismes ont fait de même.

Durant la pandémie, alors que bien des entreprises ont dû fermer leurs portes, les imprimeries ont été inscrites sur la liste des services essentiels.

Indépendamment des procédés de production et des formats, le papier et les produits imprimés sont encore abordables et nécessaires, selon M. Lamontagne. Il en veut pour preuve les boîtes de conserve sur les rayons des épiceries, toujours accompagnées d’une étiquette imprimée.

« Tant qu’on ne sera pas capables de remplacer cette feuille de papier par quelque chose de digital, l’imprimerie va être là. […] On en a encore pour des années. » — Une citation de Eric Lamontagne, PDG de Mont-Roy

Comme partout, la pénurie de main-d'œuvre est un défi, selon les employeurs et les organismes qui tentent de trouver la perle rare dans ce domaine qui semble peu prisé ou méconnu.

Pour y faire face, l’entreprise Mont-Roy pense à former au moins une partie de son personnel sur le tas. On n’a pas le choix , avoue M. Lamontagne.

Parmi les personnes embauchées récemment pour le service de réception et d’expédition, il a identifié un employé qui présente des dispositions pour apprendre au sein même de l’entreprise. Il a décidé de le former entre autres à la reliure mécanique et l’expérience semble concluante.

Mais il a fallu passer par l’entreprise Imprime-Emploi pour y avoir accès.

Imprime-Emploi, qui existe depuis 1996, se donne également une mission à caractère social et à but non lucratif qui vise à aider à la réinsertion au monde du travail par le canal des métiers de l’imprimerie.

C’est une formation de six mois qui est offerte ici , précise Simon Blouin-Ganache, responsable du recrutement et de la formation sociale à Imprime-Emploi.

Simon Blouin-Ganache, responsable du recrutement et de la formation sociale à Imprime-Emploi. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Cette formation bénéficie aux personnes non qualifiées en leur ouvrant la porte à une carrière dans le monde de l’imprimerie.

On est souvent approchés par les imprimeries, qui attendent les prochaines cohortes. [Les responsables de ces imprimeries] signifient leurs besoins d'employés ou de stagiaires parce qu’ils savent que dans les établissements d’enseignement, il n’y a presque plus d’étudiants dans ce domaine.

« Selon les dernières statistiques de 2021 et 2022, on a placé 90 % de nos employés. […] Ce ne sont pas les emplois qui manquent. » — Une citation de Simon Blouin-Ganache, responsable du recrutement et de la formation sociale, Imprime-Emploi

M. Blouin-Ganache précise qu’il s’agit d’une formation de base semi-spécialisée. On ne forme pas des opérateurs de presse. Si des participants à notre programme veulent aller plus loin, on est en contact avec le Collège Ahuntsic, un des seuls programmes francophones dans ce domaine qui restent à Montréal pour une AEC [attestation d'études collégiales].

Mais de moins en moins de candidats se manifestent pour les métiers de l’imprimerie, reconnaît Simon Blouin-Ganache.

Stéphane Labrie, coordonnateur à la formation au Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Pour Stéphane Labrie, coordonnateur à la formation au Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec, le programme d’apprentissage en milieu de travail demeure une solution viable pour les entreprises. C’est la plus vieille méthode de formation : un compagnon qui enseigne à son apprenti le métier en développant ses compétences.

Une étude sectorielle effectuée avant la pandémie révélait qu’on avait besoin de pourvoir quelque 3000 postes annuellement dans le secteur de l’imprimerie (tous métiers confondus), confie M. Labrie.

Selon la Loi sur les compétences du Québec  (Nouvelle fenêtre) , si la masse salariale annuelle de l’entreprise est de plus de deux millions de dollars, l’employeur doit investir, au cours d’une même année civile, l’équivalent d’au moins 1 % de cette masse salariale dans des activités de formation visant le développement des compétences de son personnel. Si elles ne l’ont pas fait, ces entreprises sont tenues contribuer au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre, qui permet de subventionner sur une base annuelle des projets liés au développement des compétences.

L’imprimerie a-t-elle mauvaise presse?

Pourquoi affiche-t-on si peu d’engouement pour un secteur d’activité qui a résisté aux crises successives à travers l’histoire?

L’imprimerie, ce n’est pas ‘’sexy’’, ce n’est pas l’intelligence artificielle, ce n’est pas un secteur qui a la cote , lance Eric Lamontagne, qui se désole du peu de personnel qualifié sur le marché dans les spécialités liées à son secteur d’activité.

Si la pénurie de main-d’œuvre est une réalité à Montréal, la situation n’est pas meilleure dans les régions, selon Stéphane Labrie.

Rencontré à Saint-Germain-de-Grantham dans le centre de la province, M. Labrie souligne la difficulté des imprimeurs locaux à assurer la pérennité même de leur entreprise, faute de relève.

Il cite l’exemple de cette municipalité près de Drummondville qui compte cinq imprimeurs. En cas de manque de main-d'œuvre pour faire tourner correctement leurs presses, dit-il, ces imprimeurs doivent embaucher des employés. Et la main-d’œuvre spécialisée vient souvent d’ailleurs.

M. Labrie reconnaît toutefois que le manque de main-d’œuvre touche l’ensemble des secteurs manufacturiers qui présentent beaucoup moins d’attrait pour les jeunes. La perception d’un imprimeur aux mains tachées d’encre devant une presse bruyante n’attire pas facilement des demandeurs d’emploi ou des candidats à la formation en période de pénurie.

« La perception des gens est que le secteur de l’imprimerie est en déclin. […] Et depuis longtemps, le nombre de cohortes au Collège Ahuntsic est en diminution. » — Une citation de Stéphane Labrie, coordonnateur à la formation au Comité sectoriel de main-d’œuvre des communications graphiques du Québec

Il s’agit d’une tendance, selon M. Labrie. L’un après l’autre, par manque d’inscriptions, les centres de formation pour les métiers de l’imprimerie ont fermé leurs départements.

S’il est vrai que certains imprimeurs ont disparu, d’autres se sont consolidés en groupes. Après la pandémie, les gens recommencent à vouloir imprimer. Les entreprises existantes vont avoir du mal à répondre à la demande, selon M. Labrie qui rapporte une préoccupation exprimée depuis quelque temps lors de ses rencontres en comité sectoriel. Certains de ces imprimeurs en arrivent à refuser des contrats , ajoute-t-il.

Une industrie en mutation

En plus du défi de la main-d’œuvre, le secteur de l’imprimerie doit s’adapter aux avancées technologiques et aux impératifs d’une industrie sous la loupe des partisans d’une activité respectueuse de l’environnement.

Il y a 50 ans, il fallait 3 ou 4 personnes pour faire fonctionner un équipement d’impression. Aujourd’hui, pour beaucoup de ces équipements, il faut une seule personne pour les faire fonctionner , rappelle M. Labrie.

Les imprimeurs et les différents acteurs œuvrant dans cette industrie disent adhérer à l’idée d’investir dans des équipements plus performants tout en réduisant le gaspillage.

C’est aussi le discours des Entreprises Rolland, qui font du recyclage et de la fabrication de papier durable une valeur essentielle dans le processus de fabrication dans un contexte d’ économie circulaire .

Le groupe met de l'avant ses pratiques écologiques qui visent à réduire la consommation d’eau et d’arbres, à diminuer les rejets dans l’air et à protéger le sol par le recyclage plutôt que l’ensevelissement.

Nous offrons des produits 30 % ou 100 % recyclés , indique Stéphane Abraham, directeur régional des ventes.

Le groupe produit notamment du papier durable conçu pour l’impression en gros volumes de magazines, de livres, de brochures et de rapports annuels. [Ces papiers] contiennent jusqu’à 100 % de fibres recyclées durables et sont fabriqués à l’aide de procédés perdurables qui réduisent au maximum notre empreinte environnementale , peut-on lire sur le site de l'entreprise.

Non, on n’abat pas des arbres pour faire du papier , déclare M. Abraham faisant écho à Éric Lamontagne pour qui il faut s’affranchir de ce mythe . Ce sont les résidus du bois d’œuvre qui servent à la fabrication du papier.

Pour l’heure, rien n’indique que l’on va manquer de fibre recyclée, fait remarquer M. Abraham.

Le client veut payer moins cher, c’est une chose, mais il y a aussi l’impact sur l’environnement , rappelle-t-il.

« Oui, il y a un coût d’investissement au début, mais je crois qu’à la fin, c’est un investissement qui se rentabilise, à condition que ce soit bien géré. » — Une citation de Stéphane Abraham, directeur régional des ventes, Rolland Groupe Sustana

L’Institut des communications graphiques de l’imprimabilité à Montréal. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

La bonne gestion revient souvent dans le discours de Chloé Bois, directrice générale de la chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en fabrication d’imprimés fonctionnels.

La pénurie de main-d’œuvre frappe tous les secteurs manufacturiers. Peut-être en parle-t-on moins que dans l’industrie aéronautique, tient à nuancer Mme Bois.

Chloé Bois, directrice générale de la chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en fabrication d’imprimés fonctionnels Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Elle insiste toutefois sur la nécessité d’aider les petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’imprimerie.

« Les PME ont besoin d’un soutien gouvernemental pour les aider à s’automatiser. » — Une citation de Chloé Bois, DG, chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en fabrication d’imprimés fonctionnels

Pour Michael Rozel, formulateur d’encre à l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité, il faut saisir l’opportunité et revitaliser l’industrie de l’imprimerie en prenant le virage de l’électronique .

Michael Rozel, formulateur d’encre à l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

Un avenir connecté

À la tête d’une équipe multidisciplinaire, Mme Bois parle avec passion des travaux engagés dans les laboratoires de l’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité, ce centre de transfert de technologies associé au Collège Ahuntsic.

On intègre dans nos projets de recherche des étudiants collégiaux, mais aussi universitaires. Notre deuxième mission est de faire la promotion et l’innovation pour l’industrie , explique Mme Bois.

« On est comme le maillon pour faire la transition des nouvelles connaissances vers l’industrie. » — Une citation de Chloé Bois, DG, chaire de recherche industrielle dans les collèges du CRSNG en fabrication d’imprimés fonctionnels

Une carte de vœux antimicrobienne imprimée en flexographie Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

On est dans l’imprimé du futur , lance avec fierté Mme Bois en évoquant une multitude de procédés à l’étude.

On est un peu dans le monde de Harry Potter avec un journal en papier, dont les images bougent, se plaît-elle à répéter.

Son équipe propose aussi une carte de vœux antimicrobienne contenant des nanoparticules permettant de diminuer tous les pathogènes possibles.

Chloé Bois est entourée d’une équipe multidisciplinaire au centre de transfert de technologies associé au Collège Ahuntsic. Photo : Radio-Canada / Karim Ouadia

De la feuille imprimée connectée aux bandelettes pour mesurer le taux de glucose chez un patient diabétique, il ne semble pas y avoir de limites pour cette équipe de chercheurs qui aspire à proposer des produits efficaces à moindre coût, tout en générant moins de déchets.

Un emballage connecté et des étiquettes intelligentes peuvent avoir un avantage certain à l’échelle industrielle, notamment pour la sécurité de la chaîne logistique pour les vaccins ou les produits frais. Cela permet de collecter de l’information sur l’état du produit en temps réel, quelles que soient les conditions du stockage. S’il y a un problème à quelque niveau de la chaîne, il sera plus facile d’intervenir en faisant gagner un temps précieux et en évitant les risques de gaspillage.

L’imprimerie, une vieille industrie qui tend à changer de visage, résiste à l’assaut du temps et cherche à consolider sa place dans le tissu économique et social. C’est un livre qui n’en est pas à son dernier chapitre.