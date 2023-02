La Gaspésie soutiendra la relève agricole sans le programme de L’ARTERRE

Les MRC de la région qui ont récemment décidé de plus financé ce programme destiné au soutien de la relève agricole et administré par l'Union des producteurs agricoles.

Le service d'accompagnement et de jumelage L'ARTERRE, aidait au transfert d'entreprises agricoles dans la péninsule depuis 2018. Le préfet de la MRC de Bonaventure, Éric Dubé, explique que les programmes comme L'ARTERRE sont des programmes nationaux et que les actions prises dans le futur doivent être plus en lien avec la réalité territoriale.

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure, indique les MRC soutiendront autrement le développement agricole. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Le préfet ajoute que sa MRC a investi substantiellement dans le programme de soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie (SPAAG) dans l'objectif de proposer une bonne stratégie d'investissement aux futurs agriculteurs.

Il précise que l'entente sectorielle du SPAAG permet notamment la mise en œuvre de mesures d’aide pour soutenir le développement du secteur agricole en complémentarité avec les programmes gouvernementaux existants.

La MRC de Bonaventure effectue actuellement une mise à jour du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) ce qui, selon le préfet, permettra de mieux recevoir les demandes des propriétaires cédant et des aspirants producteurs. Les MRC d'Avignon et de La Haute-Gaspésie ont aussi fait une mise à jour de leurs PDZA respectifs au cours des deux dernières années.

Quatre jumelages et beaucoup de démarchage

Maxime Plante et Marie-Ève Cyr ont profité des services de l'ARTERRE pour faciliter le lancement de leur entreprise agricole, la ferme laitière M&M à Bonaventure. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

En Gaspésie, L'ARTERRE aura permis de soutenir, de différentes façons, plusieurs entreprises agricoles et de conclure quatre jumelages.

Maxime Plante et sa conjointe Marie-Ève Cyr, font partie de ceux qui ont réussi une reprise d'entreprise agricole déjà existante. L'agriculteur compare l'accompagnement dont il a bénéficié à du travail diplomatique. On ne se comprenait pas toujours, dit-il, et c'est à ce moment-là que L'ARTERRE rentrait en jeu. Il comprenait les deux camps de chaque côté.

L'ARTERRE a été offert aux îles-de-la Madeleine jusqu'à l'automne 2022. Il était administré par l'équipe du Bon goût frais des Îles. Le programme reprendra du service sur l'archipel en 2023.

La Gaspésie, le Nord-du-Québec et la Côte-Nord sont les seules régions administratives de la province qui ne participent pas à L'ARTERRE.