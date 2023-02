La C.-B. inflige 16 M$ d’amendes à Teck Coal pour contamination de cours d’eau

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a infligé trois amendes totalisant plus de 16 millions de dollars à la minière canadienne Teck Coal pour avoir pollué des cours d'eau de la région des Kootenays Est.

L'amende la plus importante, d'un montant de près de 15,5 millions de dollars, a été imposée à cette filiale de Teck Resources parce qu’elle n'a pas mis en place des installations de traitement des eaux à la date requise pour limiter les émissions de nitrate et de sélénium provenant de ses activités à Fording River, dans la vallée Elk, près de la frontière entre la Colombie-Britannique et l’Alberta.

Les deux autres amendes totalisent près de 1,1 million de dollars et surviennent parce que Teck Coal a dépassé à plusieurs reprises les limites de rejet de sélénium et de nitrate dans ses exploitations près de Sparwood entre 2019 et 2021, selon le ministère de l’Environnement de la province.

Dans une déclaration, Teck Coal indique que l’installation de traitement des eaux est maintenant en service et parvient à éliminer presque complètement le sélénium de l'eau traitée . L'entreprise s'est aussi engagée à améliorer la qualité de l'eau dans la région située près de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta.

En mars 2021, Teck Coal s’est vue imposer des amendes totalisant 60 millions de dollars pour avoir contaminé des cours d’eau du sud de la Colombie-Britannique. L’entreprise a plaidé coupable à deux accusations de rejet de sélénium et de calcite dans les rivières Elk et Fording entre janvier et décembre 2012.

Selon Santé Canada, une surexposition au sélénium peut entraîner plusieurs problèmes de santé comme la perte de cheveux, une faiblesse musculaire, une réduction des fonctions cérébrales et des déformations des ongles.

Le ministère de l'Environnement de la Colombie-Britannique affirme qu'un excès de nitrate peut également être toxique pour les poissons.

Avec des informations de Winston Szeto et La Presse canadienne