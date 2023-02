Les logements sociaux font osciller la valeur des maisons à Québec

« Dans le pire des scénarios, c’était une baisse de l’ordre de 4,5 % dans les banlieues. » — Une citation de Jean Dubé, professeur à l' ÉSAD

En plein centre, dans le meilleur des cas, c’était une augmentation d’environ 2,5 % , explique le chercheur mandaté par la Ville de Québec pour étudier la relation entre la construction de logements sociaux et les prix résidentiels.

En milieu urbain, leur impact sur l’accroissement de la population propulse les valeurs à la hausse.

C’est comme s’il y avait un effet de densification qui amène une augmentation de la demande pour le sol, cette demande stimule le marché et fait monter le prix de vente des résidences , soutient Jean Dubé qui a analysé le prix des maisons unifamiliales vendues entre 2004 et 2020 ainsi que les logements sociaux construits entre 2000 et 2020.

Jean Dubé est signataire de cette étude en compagnie de François Des Rosiers, de l’Université Laval, et Nicolas Devaux, de l’Université du Québec à Rimouski. Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Les contrecoups se font toutefois sentir en banlieue alors que la construction de logements sociaux peut avoir un effet néfaste pour les vendeurs.

Ce sont des secteurs plus loin du centre et où il y a très peu de logements sociaux dans ces quartiers-là.

Éviter la stigmatisation

Dans un contexte où plusieurs groupes de pression demandent aux autorités davantage de logements sociaux et que des citoyens pourraient être réticents à en accueillir dans leur voisinage, Jean Dubé et son équipe soutiennent qu’une construction réfléchie pourra diminuer l’effet négatif sur le prix des maisons en banlieue.

En juin 2022, Québec s'engageait à rendre disponibles 3000 logements sociaux et abordables d'ici cinq ans. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Si l’architecture se fond aux autres types de bâtiments qui sont là, l’identification est plus difficile. Ça devient plus difficile pour les gens et le marché de dire que c’est quelque chose de peu enviable.

« Si on n’a pas le stigma qui est associé à ça, ce qu’on voit c’est pas du tout une décote de prix, mais plutôt une augmentation des valeurs. » — Une citation de Jean Dubé, professeur à l' ÉSAD

Le chercheur croit que développer du logement social en banlieue peut toutefois contribuer à marginaliser encore plus les résidents de ces bâtiments.

Si les gens n’ont pas ou peu de facilité à se déplacer et qu’on les éloigne du centre, on peut contribuer à les marginaliser davantage. Si on doit les amener plus loin en banlieue, il faut réfléchir à développer ces secteurs différemment.

Avec les informations de l'émission Première heure